So abgehoben feiert Raf Camora sein neues Album

Es kommt nicht oft vor, dass sich Künstler auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, am «Zenit» also, selbst aus dem Spiel nehmen. Deswegen wollte Raf Camora die Veröffentlichung seines so getauften letzten Albums zu etwas ganz Besonderem machen.

Gemeinsam mit Red Bull Music lud der 35-jährige Rapper ausgewählte Medienvertreter und eine Handvoll glücklicher Fans am Donnerstag zu einem Flug von Berlin nach Wien in einem gecharteten Jet. Die geladenen Gäste bekamen bei dieser «Red Bull Listening Session im Zenit Jet» über den Wolken die Möglichkeit, die Tracks von «Zenit» schon vor der Veröffentlichung zu hören.



Berlin, Flughafen Schönefeld, 15:45

Wir rund 40 Anwesenden werden zum Boarding aufgerufen. Raf ist wegen des Berliner Feierabendverkehrs ein kleines bisschen zu spät dran. Nach dem auch von normalen Linienflügen bekannten Sicherheitsprozedere geht es durch eine Tür hinaus aufs Rollfeld.

Und dort wartet ein Bombardier-CRJ-200-Privatjet, an dessen Flanke der Name Raf Camora in übergrossen Buchstaben sowie das Raben-Logo prangen.

Auch im Inneren des Vogels wird sofort klar, worum es in der nächsten Stunde gehen wird. Die kleinen Lätzchen an den Sitzlehnen zeigen ebenfalls Rafs Logo, statt Kotztüte und Duty-Free-Katalog gibts Dragee-Keksi (nach denen Raf selbst verrückt ist), ein Booklet mit kurzen Infos zu allen «Zenit»-Tracks sowie eine eigens für den Flug kreierte Getränkekarte.



Da der Event von Red Bull mitgetragen wird, ist klar, was das Bordpersonal ausschenkt. Und weil bei einer Releaseparty auch gerne etwas Alkohol im Spiel sein darf, stellt Raf ein paar Flaschen des von ihm und seinem Rap-Kumpel Bonez MC (33) vermarkteten Karneval-Wodkas zur Verfügung.

Berlin, Flughafen Schönefeld, 16:00

Kurz vorm Takeoff lässt sich schliesslich auch der Star des Tages erstmals blicken. Neben Bonez MC nimmt er in der ersten Reihe Platz. Auch der Duisburger Rapper Gallo Nerø sowie Maxwell, wie Bonez MC ein Mitglied der 187 Strassenbande, sind dabei.

Wenige Augenblicke vor dem Start spaziert Raphael Ragucci, wie Raf Camora bürgerlich heisst, durch den Gang des Flugzeuges und begrüsst alle Anwesenden mit Handschlag. Dann sagt er über Lautsprecher danke und es geht los.



Flug von Berlin nach Wien, 16:15

Bei Erreichen der Reiseflughöhe gibts schliesslich das Go und «Zenit» wird auf uns losgelassen. Die mit zwei Sitzgurten wie ein übergrosser Passagier in Reihe 6 festgezurrte Box entfaltet ihr ganzes Potenzial und fetzt in den nächsten 40 Minuten die 16 Titel des Albums in mehreren Kilometern Höhe über Meer durch die Membran.

Und das, was die Anwesenden da neben den bereits vorab als Single veröffentlichten Tracks zu hören bekommen, lässt wenig bis keinen Platz zu Kritik. Qualitativ hochwertige Rapmusik, mit der Raf erneut für Spitzenwerte und Rekorde in den deutschsprachigen Charts sorgen wird. Garantiert.

Flug von Berlin nach Wien, 17:00

Kurz vor der Landung ist die Listening-Session durch. Die Stimmung ist – auch wegen der geleerten Karneval-Flaschen – absolut gelöst, per Sprechchor wird vom Captain wiederholt ein Looping gefordert. Leider bleibt der Wunsch unerfüllt.

Wien, Flughafen Wien-Schwechat, 17:30

Nach erfolgter Landung sowie einer Fotosession vor sowie teilweise auf den Tragflächen des Privatjets, gehts per Taxi beziehungsweise mit einem Mercedes GLC ins Sofitel-Hotel.

Dort werden alle Passagiere untergebracht, um im Anschluss daran in der Loft-Bar bei atemberaubendem Blick auf die Wiener Halloween-Nacht den «Zenit» standesgemäss zu feiern.

Wien, Sofitel, 20:30

Wenn auf einer Einladung der Start mit 20.30 Uhr angegeben ist, dann kann man sich sicher sein, dass vor 22.30 Uhr nicht wirklich etwas los sein wird. Und so ist es auch im Loft.

Erst nach 22 Uhr trudeln Raf Camora und seine Crew in den elitären Hallen hoch über dem Donaukanal ein und nehmen – abgeschirmt von Securitys – in einem eigenen Bereich Platz, zu dem der Grossteil der mehr als 200 geladenen Gäste keinen Zutritt hat.



Ab und zu dürfen ein paar Glückliche kurz zum Tisch von Raf, um mit ihm ein Foto zu machen. Einmal begibt er sich auch in die Menge und erfüllt dort den schier unendlichen Wunsch nach Selfies. Der DJ spielt sich derweil durch die letzten zehn Schaffensjahre des erfolgreichen Deutschrappers.

Wien, Sofitel, 00:00

Ernst wird er erst wieder um Mitternacht. Der grosse Moment ist da: «Zenit» ist draussen. Wieder gibts für die Anwesenden eine kurze Ansprache, ehe Raf sich gemeinsam mit Bonez MC zu einem kurzen Auftritt hinreissen lässt.

Dutzende Handys halten die paar Momente von allen Seiten für Instagram und Snapchat fest. Auch Raf selbst filmt die Szene aus der Ego-Perspektive für alle, die nicht live dabei sind.

Was die nächste Zukunft von Raphael Ragucci bringen wird, steht noch in den Sternen. Jetzt darf er erst mal den Erfolg von «Zenit» geniessen.