Verpasst du sie in Luzern, dann wars das

Mit dem traditionellen VIP-Apéro auf der Panorama-Terrasse des Luzerner KKL wird Blue-Balls-Chef Urs Leierer (55) heute Abend die ersten Gäste der diesjährigen Festival-Ausgabe begrüssen. Auch Blue-Balls-Face RuthAnne (34) dürfte mit anstossen – bevor sie dann um 20 Uhr die Hauptbühne eröffnet.

Die britische Power-Soulerin ist einer der 31 Acts, die am Blue Balls 2019 zum ersten Mal in der Schweiz live zu erleben sein werden. Und einer der 14 Acts, die dieses Jahr einzig in Luzern an einem Schweizer Festival auftreten werden. Hier ist unsere Auswahl von fünf Exklusiv-Gigs, für die sich ein Abstecher nach Luzern besonders lohnt – und für die es in diesem Sommer genau eine Chance gibt.

RuthAnne

Die Irin ist das Aushängeschild der 2019er-Blue-Balls-Ausgabe. Die Sporen hat sie sich zuvor mit Welthits abverdient: Als Songwriterin für Popgrössen wie Bebe Rexha, Britney Spears oder One Direction. Jetzt steht sie selbst im Rampenlicht.«Love Again»Freitag, 19. Juli, Luzerner Saal

Ex:Re

Als Sängerin der Indie-Band Daughter hat Elena Tonra mit dem Song «Youth» vor sechs Jahren einen Hit geschaffen, der Hunderte Millionen Streams angehäuft hat. Mit ihrem Soloprojekt verfolgt sie dieselben sanft hypnotisiernden Klänge, die sie erstmals in der Schweiz loslässt.«The Dazzler»20. Juli, KKL Konzertsaal

Two Door Cinema Club

Der britische Dreier meldet sich nach einer dreijährigen Release-Pause (und nachdem Frontman Alex Trimble den Drogen und Junkfood abgeschworen hat) mit einem neuen Album zurück. Sie haben sich auf Live-Topform gebracht – und am diesjährigen Glastonbury als einer der Headliner die grösste Openair-Fan-Masse der Welt zum Tanzen gebracht.«Dirty Air»21. Juli, KKL, Luzerner Saal

Lily Moore

Die Engländerin steht in ihrer Heimat vor dem grossen Durchbruch: Auch BBC-Musik-Influencerin Annie Mac hat ihre Musik gerade entdeckt und gehypt. Lily macht souligen Pop mit Amy-Winehouse-Feeling – immer mit etwas Dreck und Mittelfinger-Attitüde, im besten Sinne.Over YouDienstag, 23. Juli, KKL Luzerner Saal

15 Gründe, warum Lily Moore die coolste Person auf Instagram ist

Bear's Den

Andrew Davie und Kevin Jones erschaffen zu zweit so weite und weiche Songwelten, dass man sich schon bei den ersten Akkorden hineinfallen lassen möchte. Auf ihrem neuen Album gibts etwas weniger Folk, dafür mehr Synthies und noch mehr Tiefe zum Eintauchen.«Laurel Wreath»Freitag, 26. Juli, KKL Luzerner Saal

Das Blue Balls Festival läuft vom 19. bis 27. Juli an diversen Orten in Luzern. Tickets gibts hier.

