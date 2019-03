Luca Hänni hat sich «klar durchgesetzt»

Luca Hänni (24) vertritt die Schweiz am Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv, Israel. Das bestätigt SRF auf Anfrage.

Der Berner Musiker tritt mit dem Song «She Got Me» an, der in Zusammenarbeit mit internationalen Songwritern in einem extra für die ESC-Quali organisierten Kreativ-Camp entstanden ist. Für Hänni steht der «She Got Me» für «pure Lebensfreude und die Leidenschaft zu Tanz und Musik».

Das erste Halbfinale steigt am 14. Mai, das zweite, bei dem Hänni dabei ist, folgt am 16. Mai und wenn die Schweizer da überzeugen, treten sie am 18. Mai im Finale an. SRF überträgt die Shows live.

«Ein Lebens-Highlight»

Über das bevorstehende ESC-Abenteuer sagt Hänni: «Auf so einer gigantischen Bühne euphorische Fans in der Halle und Millionen Zuschauende zu Hause vor dem Bildschirm zu begeistern, ist definitiv ein Lebens-Highlight.» Den Song übe er bereits fleissig – auch während dem Training auf dem Laufband.

Ende Jahr hat Luca per Telefon erfahren, dass er ausgewählt worden ist. «Das war das schönste Weihnachtsgeschenk, das du mir machen konntest», sagt er zum Leiter der SRF-ESC-Delegation, Reto Peritz. Wie Peritz sagt, habe sich Luca gegen die übrigen Bewerber klar durchgesetzt.

«Eurovision-King»

Luca Hänni hat im Jahr 2012 die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen und sich seither als international erfolgreicher Sänger etabliert. Er weiss eine grosse und treue Fangemeinde hinter sich – die Fännis. Auf Instagram folgen ihm 164'000 Menschen.

Unter Luca Hännis neusten Insta-Post freuen sich den auch schon zahlreiche Fans über die News. Die Fännis sind sich einig: Luca ist der «Eurovision King».

Neues Auswahlverfahren

Im Zuge des Sparmassnahmen hat SRF diesmal bei der Bestimmung des Schweizer ESC-Acts auf eine TV-Liveshow samt Zuschauervoting verzichtet.

Musikerinnen und Musiker konnten stattdessen ihre Songs bei SRF einreichen, woraufhin ein 100-köpfiges Zuschauer-Panel, für das sich über 6000 Interessenten beworben hatten, sowie eine 20-köpfige internationale Fachjury die Beiträge in einem mehrstufigen Verfahren bewerteten. Die vier SRG-Sender SRF, RTS, RSI und RTR hatten die Möglichkeit, je eine Wildcard zu vergeben.

Die finale Entscheidung trafen dann wieder das Zuschauer-Panel und die Fachjury. Wie bei den internationalen ESC-Shows zählten die Stimmen der Zuschauer und der Jury zu je 50 Prozent.



Der Auftritt der Zibbz am ESC 2018 in Lissabon, Portugal. (Video: SRF/Tamedia)

