Mundart-Musik klingt so sexy wie nie zuvor

Falls dich in den nächsten Jahren jemand fragen sollte, ob Mundart-Musik in der Schweiz wirklich angesagt ist, reicht ein Satz als Antwort: Die Luzern-Zürich-Kombo Hecht hat Ende Oktober das rund 13'000 Fans fassende Hallenstadion ausverkauft.

Umfrage Wie stehst du zu Mundart-Musik? Praktisch ausschliesslich. Mani Matter, Hecht, Jeans for Jesus – alles.

Auch. Manchmal bringt Schwiizerdütsch wahre Perlen hervor.

Eigentlich nie. Ich bin Weltbürger, nicht Bünzlischwiizer.



Schweizerdeutsche Texte sind beliebt wie lange nicht mehr. Und machen nicht bei Mainstream-Pop mit Stadiontauglichkeit Halt, sondern verleihen auch nischigeren Genres unheimlich viel sexy Ohrwurm-Potenzial.

Hier unten und oben im Video zeigen wir dir vier Mundart-Acts, die ab sofort auf deine Heavy-Rotation-Playlist gehören.

(Dass sie alle aus Bern kommen, ist übrigens Zufall, Kantönligeist hat bei uns keinen Platz – vielleicht inspiriert die Bundesstadt ja einfach zu noch mehr Schwiizerdütsch-Liebe.)

Hainan

Bern/Zürich«Punks» (oben im Video) und «Lo Siento»



(Quelle: Youtube/HainanVEVO)

«Mir si ide City, fahre dür die City, Girl

Jage wieder irgende Trip

I glaub mir finde hie nid, was nid scho isch hie gsi, Girl

Möcht verschwinde mit dir»

Die neue Single «Lo Siento» ist am Freitag erschienen. Das Debütalbum kommt Anfang Dezember.





Soukey

Bern«Shawty» (oben im Video) und «Peace Out»



(Quelle: Youtube/Soukey)

«Darum frogi mi wieso i no hie bi

Wiu irgendwie pass i niene häre

Irgendwie muess i mi überau schäme

Darum muess i mi jetz irgendwie entfärne

U flüge richtig Stärne

I ma nüme länger gränne»





Dawill

Bern«Lah gah» (oben im Video) und «SwissDrill»



(Quelle: Youtube/DAWILL)

«Ig bi so lang dusse, lug ig renne dür die Bands

Rouche so viu Koala, lug ig wirde scho dement

Diamant Ting so chatty, si wott hüt hei cho mit Mans

Wosch du korrumpiere, lah di splashy mitr Skang»

Die neue EP «432» ist am Freitag erschienen.





Eskimo

Bern«Töffli» (oben im Video) und «Olivia»



(Quelle: Youtube/ESKIMO)

«Olivia, schad bisch jetz nid da

Olivia, i ha di gar nie würklech gha

Die schöne Täg in memoriam

Du häsch mi fescht i dr Hand, aber nüm i dim Härz»

Das Debütalbum «Hans» ist am Freitag erschienen.





Honourable Mentions

Die Schweizer Mundartmusig-Landschaft ist natürlich noch viel blühender, aber wir müssen uns halt beschränken, sonst kommen wir vor lauter Schreiben nicht mehr zum Hören.

Hier sind trotzdem noch ein paar Schwiizerdütsch-Acts, die im Radio noch nicht rauf und runter gespielt werden und bei denen du ebenfalls den Repeat aktivieren solltest:



(Quelle: Youtube/Jeans for Jesus)



(Quelle: Youtube/419 FINESSE GANG)



(Quelle: Youtube/KimBoMusic)



(Quelle: Youtube/Kaufmann Band)



Steiner & Madlaina wagen sich auch immer wieder mal an die Mundart. (Quelle: Youtube/Steiner & Madlaina)



(Quelle: Youtube/Kaputt)



(Quelle: Youtube/Landro)



(Quelle: Youtube/S.O.S Worldwide Network)



(Quelle: Youtube/XEN)

(shy)