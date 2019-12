Yokko haben in Japan kurz ihren Sänger verloren

Kulturschock

Yokko haben erneut Japan betourt. Nach der Region um Tokio (2017) hat sich der Baden-Bern-Zürich-Vierer diesmal auch noch weitere Landesteile vorgeknöpft und insgesamt elf Shows gespielt. An diese «ganz andere Welt» gewöhnt man sich auch beim zweiten Mal nicht so schnell, sagt die Band zu 20 Minuten.

«Das Essen ist anders als im Sternen in Radelfingen, aber wir sind schon richtig mutig geworden. Es leuchtet und funkelt überall! Die Leute schauen, dass sie niemanden stören, sprechen nicht mal im Zug. Ähnlich ist es an den Konzerten: Sie lassen ihre Handys in der Tasche, sind mucksmäuschenstill bis zum letzten Ton und verteilen den Bands danach mitgebrachte Geschenke.»



Gesprochen wird im Zug nicht – gelacht aber schon. Hier, wenn Gitarrist Philipp unsanft aus einem Nickerchen gerissen wird. (Video: Yokko)

Twitter hui, Insta pfui

Entsprechend gibts nach den Shows kaum Instagram-Storys, in denen Yokko getaggt sind und die sie reposten können. «Die Leute machen lieber nach dem Konzert Selfies mit uns am Merch-Stand. Aber statt über Insta läuft hier fast alles via Twitter. Die vielen japanischen Notifications strapazieren unseren Smartphone-Akku ganz schön.»



Ganz so viele Leute wie 2019 vor der Gurtenfestival-Waldbühne hatten Yokko in Japan nicht. Ein paar Hundert seien es aber jeweils schon gewesen, sagt die Band. (Quelle: Youtube/we are Yokko)

Frontmann vermisst

Die Sprachbarriere und schiere Grösse der Bauten haben fast zum Ende von Yokko geführt: Die Band hatte ein Radiointerview, fuhr aber nicht gemeinsam Lift und Sänger Adi wusste nicht mehr, in welchem Stock sich der Sender befindet.

«Er wählte die falsche Etage und sein Handyakku war leer. Also mussten wir ihn im 70-stöckigen Gebäude suchen», so Drummer Domenic, «nach etwa 15 Minuten und ebenso vielen Liftfahrten haben wir ihn dann gefunden.»

Mit Händen und Füssen

Englisch ist in Japan nicht so verbreitet wie in der Schweiz und Yokkos Japanisch-Kenntnisse sind durchaus ausbaufähig. «An die Konzerte und Interviews hat uns eine Studentin begleitet, die das Technische übersetzte.»

«Im Restaurant haben wir einfach noch Hände und Füsse dazugenommen sowie einfach nett genickt. Irgendwie versteht man uns hier immer.»



Die aktuelle Single «Elder Flow», live aufgenommen im Royal in Baden. (Quelle: Youtube/we are Yokko)

Fazit

«Dank Radiointerviews und einem Journalisten-Empfang samt Showcase bei der Schweizer Botschaft hatten wir ordentlich Publikum», resümiert Domenic, «aber das Business für Bands hier ist hart. Niemand hat auf uns gewartet.»

Und trotzdem fanden Yokko die Zeit in Japan grossartig: «Es ist schon recht crazy, was wir hier erleben dürfen und wo uns die Musik hingebracht hat. Auch wenn es bedeutet, oft zu dritt in einem Doppelbett pennen zu müssen.»

Am Freitag spielen Yokko im Rahmen des Songbird Festival zusammen mit Gimma in der Davoser Bolgenschanze.

Mehr Schweiz-Power in Asien: Was Veronica Fusaro in Indien und Klischée in China erlebt haben, siehst du oben in der Bildstrecke.

