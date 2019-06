Jetzt stehen die grössten «Wichser» auf der Bühne

SRF und 20 Minuten sind dieses Jahr absolut «so» miteinander. Und zwar so «so», dass die SRFler uns die Erlaubnis gegeben haben, euch ausgewählte Gigs vom Openair St. Gallen live in die gute Stube/in die Gartenbeiz/in dein Zelt auf dem Campingplatz, das du aus Gründen gerade nicht verlassen kannst, zu streamen.

Das OASG im Festival-Liveticker

Wenn die Sonne so sehr brennt, dass auf dem Rücken der Besucher Spiegeleier gebraten werden können, ein Mix aus Bier, Caipirinha und Nutella zum neuen Trendgetränk avanciert oder Diplo die Schweiz mit Schweden verwechselt, liest du das zuerst im Liveticker auf 20min.ch. Unterhaltungs-Ungetüm Schimun Krausz und Venty-Vizepräsident Neil Werndli berichten während 24 Stunden (ungefähr) vom Openair St. Gallen und machen nur Pause, um sich bei The 1975 die Freudentränen von den Backen zu wischen.

Viel Spass! Und genug trinken nicht vergessen, ja?

Den Anfang machen Knöppel aus der Gegend, deren Mundart-Punk vor allem für den exzessiven Gebrauch des schönen Wortes «Wichser» gefeiert wird.

(shy)