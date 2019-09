Stress performt «God Knows» in der Garderobe

Vorher kommunizierten sie nur via Internet und Telefon – für ihren Auftritt am Energy Air am Wochenende im Berner Stade de Suisse haben sich Stress (42) und JP Cooper (35) nun zum ersten Mal persönlich getroffen.

Und das, nachdem ihr gemeinsamer Song «God Knows» mittlerweile drei Wochen seit dem Release schon 250'000 Spotify-Plays hat und rund ein Dutzend Mal pro Tag in den Schweizer Radios gespielt wird.

«Nach etwa einer halben Stunde merkten wir, dass wir auf derselben Wellenlänge sind», erzählt der Lausanner Rapper über das erste Treffen mit dem englischen Singer-Songwriter, «von da an war es supercool mit ihm.»

Nach dem Stadion gings in den Club

Während des Soundchecks hätten Stress, JP und die Band dann zu Jammen begonnen. «JP meinte: ‹Hey, wir sollten den Song akustisch aufnehmen und damit den Vibe einfangen, den wir hier gerade fühlen›», so Stress. Gesagt, getan – das Video davon siehst du oben.

Auch abseits von Bühne und Garderoben-Jamsession haben die beiden Musiker am Weekend Zeit miteinander verbracht, wie Stress erzählt. «Wir haben eine Menge gute Musik gehört, fein gegessen und nach dem Gig noch im Gaskessel in Bern gefeiert.»

Bei diesem einen Treffen soll es nicht bleiben, verrät der Rapper weiter: «Wir werden uns wohl Anfang nächstes Jahr wiedersehen.»

Stress' neues Album «Sincèrement» (Universal Music), auf dem auch «God Knows» zu hören ist, erscheint am 4. Oktober.

(shy)