Schafft es Hugh Jackman, «Grüezi» zu sagen?

Bevor es Hugh Jackman als Wolverine im Jahr 2000 zum Megastar schafte, war er vor allem auf den Musicalbühnen dieser Welt zu Hause. Auch im Kino konnte er sein Gesangstalent immer wieder unter Beweis stellen: Für das Film-Musical «Les Misérables» gewann er einen Golden Globe, und Ende 2017 brillierte er als «The Greatest Showman».

Einige Hits aus diesen Streifen und weitere Film- und Muscial-Klassiker bringt der Australier mit auf seine erste Welttournee «The Man. The Music. The Show», die am 19. Mai auch im Zürcher Hallenstadion haltmachen wird. Dafür übt er schon fleissig Schweizerdeutsch, wie er 20 Minuten beim Interview in London verraten hat.

Im Gespräch beweist der 50-Jährige einmal mehr, dass er nicht nur zu den grössten, sondern auch den sympathischsten Stars in Hollywood zählt. Warum es Jackman ohne die Schweiz gar nicht gäbe und auf was er hinter der Bühne auf keinen Fall verzichten kann, sehen Sie im Video-Interview.

«Hugh Jackman: The Man. The Music. The Show» findet am 19. Mai 2019 im Hallenstadion statt. Tickets gibts hier.