Finden unsere Sommer-Festivals statt?

Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste bereits eine ganze Reihe weltbekannter Musikfestivals abgesagt werden, darunter die US-Megaevents SXSW (würde jetzt laufen), Coachella (wurde von April auf Oktober verschoben) und Ultra (wäre dieses Wochenende gewesen).

Umfrage Fürchtest du um den Schweizer Festivalsommer 2020? Nein. Die Corona-Krise haben wir spätestens bis dann bewältigt, da bin ich mir sicher.

Durchaus ein bisschen. Aber ich bin zuversichtlich, dass mindestens die zweite Hälfte Corona-frei wird.

Schon ziemlich. Es sieht wirklich nicht sehr rosig aus.

Das ist mir tatsächlich recht egal.



In der Schweiz wurde neben richtig vielen Konzerten auch das m4music-Festival, das dieses Wochenende in Lausanne und Zürich stattgefunden hätte, gecancelt (es findet nun sehr reduziert in Form von Online-Posts statt).

Ist die Absage des Glastonbury ein Zeichen?

Am Mittwoch musste neben dem Eurovision Song Contest (wäre Mitte Mai in Rotterdam ausgetragen worden) auch das prestigeträchtige Glastonbury Festival im Südwesten Englands über die Coronaklinge springen.

Letztere Absage ist das bisher deutlichste Zeichen, dass auch der Schweizer Festivalsommer 2020 (zumindest teilweise) in Gefahr ist: Das Glastonbury hätte gleichzeitig wie das Openair St. Gallen Ende Juni stattfinden sollen.



So war das Openair St. Gallen 2019. (Video: S. Brazerol)

Die Juni-Festivals motivieren die Community

Die Organisatoren des OASG waren für 20 Minuten zunächst nicht direkt erreichbar. Am Mittwoch schrieben sie allerdings auf Instagram, aktuell davon auszugehen, dass das Festival wie geplant stattfindet und sie in Kontakt mit Behörden, Verbänden und Partnern seien.

Die Veranstalter des Greenfield Festival (Mitte Juni in Interlaken) sagen auf Anfrage, dass sie nichts Neues zu kommunizieren haben. Auf Social Media posteten sie am Dienstag wie viele aus der Branche die Bitte, Social Distancing zu praktizieren, um «den Sommer zu retten»:

Die Juli-Festivals sind zuversichtlich

Dasselbe gilt fürs Openair Frauenfeld (Mitte Juli), wo man uns zusätzlich aufs Instagram-Profil verweist. Der letzte Corona-bezogene Post datiert auf den 5. März; darin steht, dass das Festival «zu 100 Prozent» stattfinden wird und die Behörden über mögliche Anpassungen entscheiden würden.



Kleiner Rückblick aufs #OAF19. (Video: S. Ritter/F. Naef)

Die Macher des Gurtenfestivals (Mitte Juli in Bern) gehen auf Anfrage nach wie vor davon aus, dass die 2020er-Ausgabe wie geplant über die Bühne gehen wird. Sie fügen aber an, dass das Bundesamt für Gesundheit wohl für die ganze Festivalsaison der Entscheidungsträger sein werde.



Impressionen vom 2019er Gurten. (Video: G. Brönnimann/F. Naef)

Gibts nach dem 19. April Änderungen?

Aktuell gilt das vom Bundesrat beschlossene Veranstaltungsverbot bis am 19. April. Frühestens dann wollen die Organisatoren des Zürich Openair (Ende August in Glattbrugg ZH) weiter informieren, heisst es auf Anfrage. Auf Instagram teilt das ZOA ebenfalls den #savethesummer-Post.

Dem schliessen sich auch die Verantwortlichen des Openairs Gampel (Mitte August) an und schreiben dazu: «Zämu schaffä wiär das!»

(shy)