Ist dies das trashigste Musikvideo der Schweiz?

Die 20-Minuten-Redaktion wird täglich regelrecht mit E-Mails überflutet. Manche sind konstruktiv, andere zum Augenrollen – und dann gibt es noch diesen winzigen Prozentsatz an Nachrichten, die einen normalen Arbeitstag zu einem wahren Fest machen.

Eine dieser wenigen Nachrichten stammt von Jay Classic. Der Berner heisst eigentlich Jan Locher und er hat uns das Musikvideo zu seiner Debütsingle «Fly with Me» mit ins Mail gepackt. Zunächst bleibt der tiefschürfende Songtext im Ohr hängen: «Baby, say you miss me / Say you wanna kiss me / Say you wanna fly with me.»

Diese poetischen Zeilen werden von Mike Shery gesungen (Jay Classic kümmert sich um alles drumherum – sowohl ums Akustische als auch ums Visuelle), der im Video aber nicht nur seine Stimmbänder strapaziert, sondern auch einige richtig flotte Dance-Moves aufs Parkett legt (siehe Bildstrecke oben).

Respektive auf den Beton der Start- und Landebahn. Schliesslich dreht sich der Clip ja ums Fliegen, wobei der Fokus auffällig oft auf auffällig nackten Frauenbeinen und -décolletés liegt. Sex sells halt, Jay Classic hat seine Hausaufgaben gemacht und die anhaltende Feminismus-Debatte gekonnt ignoriert. Aber macht auch Sinn: Er heisst ja Classic mit Nachnamen, nicht Classy.



Vier Minuten und 41 Sekunden supertrashigste Unterhaltung – lasziv inszenierte Credits inklusive. (Quelle: Youtube/Jay Classic)

Historische Maschine

Wer Trash nichts abgewinnen kann (Was machst du dann auf diesem Portal?!), sich aber für Aviatik begeistert, für den liefert Jay in seinem Mail an uns noch ein Schmankerl nach: Das verspiegelte Flugi im Video ist eine Beech 18 mit Baujahr 1952. Und sie gehörte früher dem Astronauten Frank Borman.

Der 90-jährige Amerikaner habe als einer der wenigen Menschen die Rückseite des Mondes (die berühmte «dunkle Seite des Mondes») gesehen. Eine kurze Google-Suche bestätigt diese Angaben, was dem «Fly with Me»-Clip tatsächlich so etwas wie Gehalt verleiht. Also um sieben Ecken. Weil die Mondsache ist im Video ja nicht ersichtlich – im Gegensatz zu den Frauenbeinen.

(shy)