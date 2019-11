Das steckt hinter dem Indoor-Hip-Hop-Festival

Zum dritten Mal findet am Samstag das Rap-City-Festival statt. In der Halle 622 in Zürich werden dabei internationale Acts wie Yung Hurn, Gzuz und Summer Cem sowie die Schweizer Hip-Hop-Grössen Pronto und Xen zusammen mit lokalen Newcomern auf der Bühne stehen.

Nicht mal zwei Jahre nach der ersten Ausgabe ist der Event auf über 3000 Besucher gewachsen. Fünf junge Männer, zwischen 20 und 27 Jahren jung schmeissen das grösste Indoor-Rap-Festival des Landes. Jérôme Humm, verantwortlich für Social Media, Booking und Kommunikation, erklärt, wie sie das geschafft haben.

Die Vorbereitung

Rund zehn Monate arbeitete das Fünferteam auf den Event hin. Zuerst musste eine passende Location gefunden werden. Dann gings ans Line-up: «Du brauchst viel Zeit, vor allem wegen den Acts – weil die alle ihre eigenen Pläne und Agenden haben. Da muss man mit Absagen rechnen», sagt Jerome Humm.

Im kleinen Team hat jeder seinen Job – von Booking über Marketing, Finanzen bis hin zu den Arbeitsplänen. «Wir arbeiten streng nach Konzept und haben einen genauen Plan, was bis wann erledigt sein muss», so Jérôme.

Vor der ersten Rap City im Jahr 2018 haben alle fünf zwei Jahre in die Ausbildung in ihren jeweiligen Fachbereichen investiert. «Wir wollten nicht planlos einfach etwas anfangen.»

Die Acts

Der Booking-Prozess sei kompliziert, sagt Humm. «Wir stellen nach verschiedenen Kriterien eine Liste mit den besten und heissesten Rappern zusammen und beginnen dann mit den Anfragen.» So hätten sie zum Beispiel Apache 207 angefragt, der war aber bereits mit der Bausa-Tour verplant.

Rapper für Rapper arbeiteten sie die Anfragen ab, bis das Line-up stand. Die Kontakte zu den Agenturen und Managements haben sie sich über die Jahre aufgebaut – vor allem, weil die Künstler und Manager mit den bisherigen Events zufrieden waren.

«Wir veranstalten jetzt seit zwei Jahren Konzerte. Da haben wir alle Connections zusammengekratzt, die wir haben, vor allem in der Deutschrap-Szene. In Europa kommen wir an alle Acts ran. Auch in den USA haben wir schon ein paar wertvolle Kontakte geknüpft.»

Die Helfer

Ihr Festival könnten die Organisatoren nicht ohne die Hilfe von Freunden und Bekannten stemmen. Rund 100 freiwillige Helfer werden am Abend ehrenamtlich im Einsatz stehen. «Es ist schön, zu spüren, wie viel Support da kommt», sagt Humm.

Die Strategie

Ihre Events bewerben die Rap-City-Veranstalter vor allem über Social Media. Auf ihrem Instagram-Kanal laden sie neben den Infos auch aufwändig produzierten Content hoch: Mit den Comedians Kiko und Gabirano (die den Abend auch hosten) haben sie einen Prank umgesetzt, der kurz vor den Wahlen viralging.

Zudem laden sie auch gezielt Gäste mit einer gewissen Reichweite auf Social Media ein, die im Gegenzug die Events bewerben.

Der Insta-Kanal soll mit Dokus und Interviews mit Aushängeschildern der Schweizer Rap-Szene ausgebaut werden. «Wir wollen es lustig und unterhaltsam machen, damit es spannend ist, uns zu folgen», sagt Jérôme. Das Ziel sei, eine Plattform zu werden «für Rap in der Schweiz und Content zu bringen, der die Hip-Hop-Szene wachsen lässt».

Das Geld

Für die dritte Ausgabe von Rap City müssen die fünf Macher «mehrere Hunderttausend Franken» investieren. Es sei alles über eigenes Geld finanziert, das sie selbst zusammengespart hätten. Trotzdem wird nicht viel Gewinn herausschauen: «Uns ist wichtig, bei den Eintrittspreisen fair zu bleiben, wir machen das nicht fürs Geld», sagt Humm.

Die Zukunft

Ihre Vision beschreiben die Macher so: «Wir wollen den Hip-Hop-Fans neben den Sommerfestivals im Winter etwas bieten.» Und sie wollen Schweizer Rap auf eine grosse Bühne holen. Mindestens 50 Prozent der Acts sind Schweizer. Für 2020 ist die vierte Rap City geplant – die Venue dürfte noch einmal grösser werden.

