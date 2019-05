«Einmal gehört, und schon nervt mich der Song»

Mit einer Fotomontage auf Instagram sorgten Justin Bieber und Ed Sheeran bereits vor gut einer Woche für Spekulationen über eine mögliche Zusammenarbeit. Am Freitagmorgen haben die beiden Musiker dann ihren gemeinsamen Song veröffentlicht.

«I Don't Care» heisst der eingängige Track mit Ohrwurm-Garantie, der das Zeug zum Sommerhit 2019 hat. Inhaltlich dreht sich das Lied – wenig überraschend – um Liebe. Genauer gesagt singen Ed und Justin darüber, dass ihnen alles egal sei, sobald sie bei ihren Liebsten sind.

Nicht das erste Mal

«All die schlechten Dinge verschwinden. Und du gibst mir das Gefühl, dass ich vielleicht jemand bin», lautet etwa eine Zeile des Songs.



«I Don't Care» von Justin Bieber und Ed Sheeran.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die beiden Hit-Garanten zusammen musizieren. Der Brite schrieb 2015 Biebers Song «Love Yourself» und arbeitete 2016 bei dem Track «Cold Water» von Justin und dem dänischen Sänger MØ mit.

Über «I Don't Care» sind die Fans der beiden Musiker geteilter Meinung, wie auf Twitter zu lesen ist.

So interessiert sich dieser User nicht wirklich für den Track.

Einmal gehört, und schon nervt der Song. Ein Song mit Ohrwurm-Potenzial eben.

Andere Töne schlägt dieser Twitter-Nutzer an. Er ist begeistert.

«Ed und Justin, das konnte ja nur gut werden», meint Userin Jess.

Einige Fans bedanken sich bei den beiden Musikern für den neuen Song.

Thank you for the new music @edsheeran @justinbieber #IDontCare