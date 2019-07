«Wie konnte Billie Eilish diesen Remix gut finden?»

Billie Eilish ist erst 17 Jahre alt und schon jetzt ein absoluter Superstar. Mit ihrem Album «When We All Fall asleep, Where Do We Go?» landete die Sängerin an der Spitze der US-amerikanischen, britischen und Schweizer Charts. Nun folgt der nächste Clou in ihrer jungen Karriere: ein gemeinsamer Song mit Justin Bieber (25).

Umfrage Was denkst du über den Remix von «Bad Guy»? Ich finde ihn toll. Er hat einen neuen Schwung bekommen.

Geht so. Gibt bessere Remixe.

Furchtbar, wirklich furchbar!



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Am Freitag veröffentlichten die beiden Musiker einen Remix von Billies Erfolgssingle «Bad Guy». Obwohl die namhafte Zusammenarbeit eigentlich viel verspricht, dürfen Fans nicht all zu viel erwarten: Bieber verleiht lediglich der zweiten Strophe des Ohrwurms seine Stimme.



Billie Eilish feat. Justin Bieber mit «Bad Guy».

Für das Cover des Songs hat die Sängerin übrigens im Fotoarchiv gewühlt: Zu sehen ist eine deutlich jüngere Billie Eilish, die im Glitzerkleid in ihrem Kinderzimmer und vor zahlreichen Justin-Bieber-Postern posiert. Scheint, als wäre mit der Kollaboration für Billie ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen.

Keine Begeisterung bei Billie-Eilish-Fans

Auf Twitter sind bereits einige Meinungen zur Kollaboration zu lesen. Während die Fans von Justin Bieber den Song feiern, zeigen sich Billie-Eilish-Anhänger geschockt.

«Erst war sie ein Fan-Girl, dann wurde sie berühmt und hat nun einen Song mit Justin Bieber – ein Weg, der motiviert.»



Billie Eilish wanted to get famous just to get in touch with Justin Bieber. And she really did it. She is not only friends with him but also did she drop a song with him. This motivates me to never give up and to believe in my dreams — Dania (@daniaftwhy) 12. Juli 2019

Nicht alle können dem Song etwas abgewinnen.



Not really i dont like this remix 😖 — milonyatiga (@milonyatiga) 12. Juli 2019

Vor allem bei Billie-Eilish-Fans kommt der Remix von «Bad Guy» nicht gut an.



I smell a lot of delusion. This song flopped and all Billie stans know it. Only JB stans don't want to accept it because their fave ruined a good song — goobs (@enzo_enchiladas) 12. Juli 2019

«Wie konnte Billie Eillish den Song hören und sagen: ‹Ja, klingt gut für mich›?», fragt sich diese Userin.



I really like Billie eillish but Justin Bieber’s verse on bad guy has to be the cringiest shit I ever heard. I know she’s a fan of his but how did she hear that and go “yup sounds good to me” — Cela(!) (@celajandro) 12. Juli 2019

Der Remix wird wohl kein grosser Hit.



It’s awful! And I like Justin bieber and billie eilish — gemma (@gemmarobinson95) 12. Juli 2019

«Der Track ist Müll», findet dieser Nutzer.



It's trash and it sounds like he's talking over the actual song. — goobs (@enzo_enchiladas) 12. Juli 2019

«Vielleicht ist es Liebe aufs zweite Mal hören. Vielleicht.»



I think the Billie Eilish/Justin Bieber bad guy remix is gonna need another listen😗 — Alfredo Moreno (@alfredomorenx) 12. Juli 2019

Vereinzelt finden sich auch positive Worte.



The new @billieeilish Bad Guy remix with @justinbieber is EVERYTHING 😍💜 — Kirsten🌸💜 (@Kirsten1999_) 12. Juli 2019

(kao)