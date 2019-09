Kommt Kanyes «Jesus»-Film in die Schweizer Kinos?

Lange liess er seine Fans warten, jetzt ist es soweit: Kanye West (42) wird heute Sonntag sein Album «Jesus Is King» veröffentlichen. Das gab er am Wochenende bei zwei Listening-Events in Kinos in Detroit und Chicago bekannt. Seine Frau Kim Kardashian (38) sharte die News kurz vorher auch auf ihren Social-Media-Kanälen.

Kanye West new Album: #JesusisKing will be released into Sunday September 29th 2019 after a listening session in Chicago and NYC on Sunday according to his Wife Kim Kardashian pic.twitter.com/zGrMaNrAVK — O.T.G News (@OTGDaily) September 28, 2019

Rund 1000 Fans konnten bei der Premiere in Detroit am Samstag dabei sein, die Tickets für den Event waren gratis. Sie durften somit als erste Fans das Album hören.

Hier sind zwei Sound-Ausschnitte, die auf Twitter geteilt wurden.

This Kanye West feat. The Clipse & Kenny G is 🔥🔥🔥 #JesusIsKing pic.twitter.com/jnP9QP6J9E — WHATS THE WORD (@WhatsTheWordTV) September 29, 2019

Kanye West playing his new album Jesus is King for fans in Chicago pic.twitter.com/FgUrKDTs3h — Follow @2Cool2Bl0g (@2Cool2BIog) September 29, 2019

Das Album-Artwork sharte Kanye ganz unkompliziert via Airdrop mit den anwesenden Fans.

PHOTO: POSTED OUTSIDE OF THE THEATER FOR THOSE AT THE ‘JESUS IS KING EXPERIENCE’ IN CHICAGO 🤔



“Turn on your airdrop before your phone is locked.” 🤯#JesusIsKing ✝️👑🙏 pic.twitter.com/Gwb5XPCOYu — Kanye Source (@KanyeSource) September 29, 2019

Zum Album gehört auch ein Film. Wie Kanye erklärte, wird am 25. Oktober «Jesus Is King: A Kanye West Film» in die Kinos kommen. Und weils für Kanye nicht gross genug sein kann, wird er im IMAX-Format gezeigt.

BREAKING: Kanye West’s ‘Jesus Is King’ IMAX movie will release in theaters globally on October 25. pic.twitter.com/UJTU3aVaBy — Complex Music (@ComplexMusic) September 29, 2019

Ob der «Jesus»-Streifen auch in der Schweiz zu sehen sein wird, ist noch offen. IMAX-Säle gäbe es auf jeden Fall verteilt im ganzen Land, etwa in Zürich, Basel oder Luzern. Das Hip-Hop-Magazin «Complex» schreibt, der Release sei «weltweit».

Kanye hat im Rahmen der Album-Präsentation auch seine neuste künstlerische Vision geteilt: Er wolle von jetzt an keine Pop-Musik mehr machen, «nur noch Gospel», berichtet Musik-Journalist Andrew Barber vom Listening.

Kanye also announced that he is no longer making secular music. Only Gospel from here on out. — Andrew Barber (@fakeshoredrive) September 29, 2019

Mode-Mensch und Geschäftsmann Kanye hat natürlich gleich noch die Marketing-Maschinerie angeworfen: Pullis und T-Shirts mit «Jesus Is King»-Schriftzügen gibts bereits zu kaufen. Die Sweatshirts kosten rund 140 Franken.

Schon am Coachella-Festival, wo Kanye am Ostersonntag seinen Pop-Gottesdienst abhielt, gab es teueres Merchandise zu kaufen, darunter Socken für rund 50 Franken.

Der Rapper Kanye West hielt auf dem Coachella-Festival eine Art Ostergottesdienst ab. Am Merch-Stand gab es dann Tennissocken mit »Jesus walks«-Schriftzug für schlappe 50 Dollar. Eine Stilkritik: https://t.co/skkdmpDCKG pic.twitter.com/7XY8mflh0Y — SZ Magazin (@szmagazin) April 25, 2019

Watch the building process of the man-made mountain at Kanye West's #Coachella Sunday Service https://t.co/cERsZyvO4x pic.twitter.com/Q9h9sdUj6S — billboard (@billboard) April 25, 2019

