Klaas landet Hit mit Capital Bra – ohne dessen Wissen

In den deutschen Charts ist der Song noch nicht zu finden, auch auf den Streamingdiensten sucht man den Track bislang vergebens. Die ersehnte Nummer eins hat sich Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Kollaboration mit Capital Bra (24) aber auf Youtube geholt, wo der Song seit Mittwoch Platz eins in den Trend-Charts hält.

Umfrage Gefällt dir der gemeinsame Song von Klaas und Bra? Total. Geiler Track.

Geht! Bin ja kein Fan von Rap.

Nein, aber die Aktion von Klaas Heufer-Umlauf finde ich mega toll.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In der ersten beiden Tagen nach dem Release wurde «Die Gang ist mein Team» mehr als 2 Millionen Mal gestreamt. Das Geniale daran: Der Rapper wusste nichts von der Zusammenarbeit.

In einem Clip seiner Show «Late Night Berlin» verriet der Kultmoderator seinen grössten Wunsch: Er will einmal auf Platz eins der deutschen Musik-Charts stehen. Musikalisch unter die Arme greifen soll ihm dabei der jüngste Meister der Nummer-eins-Hits (17 Songs) in Deutschland, Capital Bra.

Selbst ist der Klaas

Dass seine Chancen mit einer offiziellen Anfrage an den Rapper aber gering seien, war dem 36-Jährigen klar: «Warum zur Hölle sollte der mit mir einen Song machen?» Also produzierte Klaas trotzdem einen Song mit Bra – nur ohne dessen Wissen.

Dafür lud der Moderator den Musiker zu sich in die Show ein. Bei einem Vorgespräch in einem Büro der Produktionsfirma entstand auch gleich das Musikvideo zum Song – mit Hilfe von versteckten Kameras auf dem Parkplatz, dem Flur und im Büro. «Ein sehr stressfreier Drehtag für Bra», scherzte der Moderator.



Das Making-of des Videodrehs siehst du im Video.

Drogengespräche und Polizeikontrolle

Im Gespräch selbst versuchte Klaas auf Themen zu lenken, die der Rapper immer in seinen Texten verarbeitet. So etwa über Fussballer, Autos, Uhren, Drogen und Markenkleidung. Gesprächsfetzen verarbeitete Klaas danach im Song zusammen mit seinen Reimen.

Einen der besten Zeilen des Moderators: «Ich trage gerne Gucci, doch ich fahre aber nicht gut Ski.»

Für weitere Gangster-Szenen hetzte der «Late Night Berlin»-Talkmaster dem Rapper nach dem Interview noch Schauspieler, die sich als Polizisten ausgaben, für eine inszenierte Fahrzeugkontrolle auf den Hals.

So reagiert Capital Bra auf den Song

Ob Capital Bra etwas von dem Vorhaben ahnte, ist unklar. Aber: «Der ist halt so höflich gewesen, dass der immer weitergemacht hat», schwärmte Klaas. Aus den O-Tönen des Rappers, einem Double und viel Trickserei im Tonstudio entstand tatsächlich der gemeinsame Song «Die Gang ist mein Team».

«Ich glaube nicht, dass der sauer auf mich ist», hofft Klaas – und scheint damit Recht zu haben. In seiner Instagram-Story macht der Rapper sogar Werbung für den gemeinsamen Song: «Trends #1. Auf Capis Nacken. Sei dir gegönnt. Bratan habt ihr gut gemacht.»



Das Musikvideo zu «Die Gang ist mein Team».

(kao)