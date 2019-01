«Ich habe seit fünf Jahren keine Ferien gemacht»

Die Schweiz hat mit Loco Escrito (28) ihren hauseigenen Latin-Star: Mit zwei Top-15-Singles (was kein anderer einheimischer Act geschafft hat), Platz zwei im Radio-Airplay, ausverkauften Konzerten sowie Platin- und Gold-Auszeichnungen für die Songs «Adiós» und «Mi culpa» gehört er inzwischen zu den erfolgreichsten Musikern des Landes.

Für 2019 hat er sich neue Ziele gesetzt: «Die Erfolge, die ich hier habe, will ich auch in Kolumbien und in anderen Ländern Südamerikas erreichen.» Wir machen mit dem Zürcher oben in diesem Artikel eine Bestandsaufnahme, bevor er ins Ausland verreist.

Falls du diese nicht siehst, hat technisch etwas nicht funktioniert – klicke einfach hier, dann gelangst du ebenfalls zum Interview.



Die neunjährige Valérie singt mit Loco dessen aktuellen Hit «Mi culpa» live auf der Bühne in Zürich. (Video: Loco Escrito)



Locos 2017er-Sommerhit «Sin ti». (Quelle: Youtube/Loco Escrito)

Die nächsten Live-Termine von Loco Escrito: 5. Januar Härterei (Zürich), 12. Januar Orient (Schaffhausen), 25. Januar Joya (Biel) und Westside (Bern), 26. Januar Evita (Wetzikon) und 2. Februar The Club (Glarus).

