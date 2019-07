«Ich kann mit der Nase auf zwei Flöten spielen»

Ihr Go-to-Karaoke-Song:

9 Tage Festival direkt am See

Das Blue Balls Festival 2019 steigt vom 19. bis am 27. Juli im und rund ums Luzerner KKL. Wie gewohnt feiern dabei vielversprechende internationale Acts ihre Schweizer Live-Premiere, darunter Lily Moore, Blue-Balls-Face RuthAnne oder Wild Front. Zudem spielen grosse Namen wie Cat Power, Samy Deluxe oder Two Door Cinema Club (Bild).

«‹Spice Up Your Life› von den Spice Girls.»



(Quelle: Youtube/Spice Girls)

Ihr Ritual vor dem Karaoke:

«Ein Bier trinken. Vor einem richtigen Gig mache ich das aber nicht, weil ich erstens zu nervös bin und zweitens sowieso schon tollpatschig – Bier würde mein Stolperpotenzial vervielfachen.»



(Foto: rawpixel.com/Pexels)

Ihr liebstes Bier:

«Red Stripe. Als Teenies haben wir das getrunken, weil es aus Jamaika kommt und wir uns damit cooler fühlten. Und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. Es ist nicht das stilvollste Bier, aber ich mag es.»



(Foto: Jakob Owens/Unsplash)

Ihr Partytrick:

«Red Stripe auf ex trinken.»



Das zeigt sie auch im Video zu ihrer Single «Why Don't You Look At Me». (Foto: Youtube/Lily Moore)

Ihre Instrumente:

«Ich spiele Gitarre, bin schlecht am Klavier und habe als Kind Kontrabass gespielt. Und im ‹Why Don’t You Look At Me›-Video zeige ich, wie man zwei Flöten gleichzeitig spielt – eine pro Nasenloch.»



Lilys Flötentalent siehst du ab Minute 3:03. (Quelle: Youtube/Lily Moore)

Ihr Song zum Abgehen:

«Sollte ich tatsächlich mal im Club tanzen, dann zu Beyoncés ‹Diva›. Aber ich bevorzuge Pubs mit meinen Freunden – zum Tanzen müsste ich ein Kleid tragen, und Kleider trage ich nicht.»



(Quelle: Youtube/Beyoncé)

Ihr Styling-Tick:

«Ich trage nie Kleidchen, weil ich mir darin ein bisschen blöd vorkomme. Es sieht doch aus, als wäre ich verrückt, wenn ich mit einem Kleid durch London latsche.»



(Foto: Anne/Pexels)

Ihre liebste Hunderasse:

«Bernhardiner.»



(Foto: swisshippo/iStock)

Ihr liebster berühmter Hund:

«Die Bernhardiner-Dame aus ‹Peter Pan›, Nana. Von dort kommt nämlich meine Begeisterung für die Rasse.»



(Foto: Walt Disney)

Ihr liebster Disney-Film:

«‹Beauty and the Beast› finde ich noch besser als ‹Peter Pan›. Ich war besessen davon – Belle trug so ein schönes Kleid. Ja, damals mochte ich Kleider noch.»



(Foto: Walt Disney)

Ihre Festival-Essentials:

«Glitzer. Alle sind verrückt danach. Und Feuchttücher, weil du schwitzen wirst und es dreckig ist.»



(Foto: Hello I'm Nik/Unsplash)

Ihre Blue-Balls-Essentials:

«Da zeltet man nicht, oder? Dann nimm einfach deine Tanzschuhe mit.»



(Foto: Bruno Pego/Unsplash)

Lily Moore eröffnet am 23. Juli den Luzerner Saal des KKL für Ben Harper & The Innocent Criminals am Blue Balls. Tickets gibts via Starticket der offiziellen Festival-Website – 20 Minuten ist Medienpartner.



Zum Einstimmen auf den Gig gibts hier noch mehr Lily-Musik. (Quelle: Youtube/Lily Moore)

(shy)