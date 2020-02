Loredana kommt fix an die Swiss Music Awards

Das Live-Line-up der Swiss Music Awards 2020 steht: Radio-Darling Lewis Capaldi, die umstrittene Luzerner Rapperin Loredana, Hit-Songwriter und EDM-Voice Justin Jesso, Pianopop-Sirene Eliane und die SRF-3-Best-Talent-Nominierten Sensu, Naomi Lareine und Monet192 treten im Rahmen der Preisverleihung auf.

Was du von den Liveacts erwarten darfst, zeigen wir dir oben im Video.

Loredana wird an dem Abend im Fokus stehen. Es ist der erste grosse Schweizer Auftrit der Luzernerin mit kosovarischen Wurzeln – vergangenen Sommer sagte sie ihre Show am Openair Frauenfeld ab, nachdem die Luzerner Staatsanwaltschaft gegen sie eine Untersuchung wegen mutmasslichen Betrugs einleitete. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wann und wo gibts die Swiss Music Awards?

Die SMA werden am 28. Februar im Luzerner KKL verliehen und von Comedian Hazel Brugger moderiert. 20 Minuten ist Medienpartner und begleitet das Musikspektakel den ganzen Abend lang live – ebenso SRF im TV, im Radio und online.

Du bestimmst mit, wer gewinnt

Welche Acts auf einen (oder mehrere) der begehrten Betonklötze hoffen dürfen, siehst du hier (oder gleich unten in der Bildstrecke). Und noch bis zum 13. Februar kannst du per Online-Voting mitbestimmen, wer die Preise erhält.

Das Warm-up

Am Vorabend der Swiss Music Awards 2020, also am Donnerstag, 27. Februar, veranstaltet Stephan Eicher zudem einen exklusiven Konzertabend zusammen mit Jeans for Jesus, Sophie Hunger, Bonaparte und weiteren Hochkarätern aus der Schweizer Musikszene. Tickets gibts bei Starticket.



Das darfst du von Hazel Bruggers SMA-Moderation erwarten. (Video: Swiss Music Awards/20 Minuten)

