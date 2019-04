Zid und Palma Ada singen dich hier ins Wochenende

Egal, ob du gerade im Tram/Bus/Zug/Uber/U-Boot nach Hause sitzt, noch den Bürostuhl hüten musst oder bereits an deinem zweiten Feierabend-Daiquiri schlürfst: Mit unserem Livestream bringen wir unseren Büro-Gig der Zürcher Acts Zid, Palma Ada und des Waadtländer Blues-Duos The Two direkt zu dir.

Umfrage Wie läutest du dein Wochenende ein? Mit eurem Livestream.

Mit anderer Musik.

Flüssig.

Kulinarisch.

Im Bett.

Wochenende? Kenne ich nicht.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Hier sind die Set-Zeiten für die heutige Live Session von Starticket und 20 Minuten:

18:15 – 18:45: Palma Ada

18:55 – 19:25: Zid (im Live-Trio)

19:35 – 20:05 Uhr: The Two

(20 Minuten)