Shawn Mendes macht in Zürich einen auf Coldplay

Der erste Banger

Nach vier Minuten ballerte Mendes «There's Nothing Holdin' Me Back» ins Publikum – schon der zweite Song ein Welthit, so muss das. Und den Kanadier hielt dann auch wirklich nichts back – nicht mal Shirt-Ärmel. Man will ja zeigen, wofür man das Gym-Abo gelöst hat, nicht wahr.



Diese Pace hielten sowohl Mendes als auch die Fans während der ganzen Show. (Video: 20 Minuten)

Die Coldplay-Schule

Coldplay sind ja nicht nur eine der grössten Bands des Planeten, sondern auch Pioniere im Armband-Game, von dem sich das Produktionsteam von Shawn Mendes ein Scheibchen (okay: eigentlich alles) abgeschaut hat. Und so leuchteten die Lämpchen der Plastik-Armreifen von Anfang an in allen Regenbogenfarben – und natürlich im Takt.



Das Freuden-Gegoisse ist übrigens die Zürcher Begrüssung für Shawn Mendes. Geht uns oft ähnlich, wenn wir uns irgendwo als 20-Minuten-Mitarbeiter vorstellen. (Video: 20 Minuten)



Passend dazu coverte er kurz vor Schluss noch den Coldplay-Schluchzer «Fix You». (Video: 20 Minuten)

Die «Bachelorette»-Schleichwerbung

Das grosse Dilemma an Konzerten: Wer weit vorne steht, kommt kaum mehr nach hinten zur Bar durch (wobei der durchschnittliche Shawn-Mendes-Besucher eher noch keine Shots am Meter kippt). The Shawn ist zum Glück ein sehr gerechter Gig-Spieler und verlegte ein knappes Drittel seiner Show in die hintere Hälfte der Halle.

Weisse Riesenrose inklusive, damit er bei der nächsten Entscheidungsnacht der «Bachelorette» nicht zittern muss. Wobei: Wer würde diesen Prachtskerl schon wackeln lassen, gell.



Der Kanadier war bei der Nacht der Rosen gar gierig, wie es scheint. (Video: 20 Minuten)

Das grosse Finale

Zu Shawn Mendes' Hymne «In My Blood» verwandelte sich das Hallenstadion nach rund eineinhalb Stunden ein letztes Mal in einen 13'000 Stimmen starken Chor. Und dann regnete es Konfetti. Und CO2-Säulen schossen in die Höhe. Und alle lagen sich in den Armen.

Also so wirkte es jedenfalls. Und so muss das auch sein bei einer Hallenstadion dieser Kragenweite – und Qualität.



Zum Schluss mutierte Mendes von Coldplay zu den Kings of Leon. Nächster Schritt: Openair-Stadionshows. Mindestens. (Video: 20 Minuten)

Warm-up mit Headliner-Potenzial

Wahrscheinlich dauert es nicht mehr lange, bis Alessia Cara selbst als Hauptact auf der Stadionbühne steht. Die Stimme dazu hat die 22-jährige Kanadierin längst. Und die Songs sowieso.

Bei ihrem Stück «How Far I'll Go» aus dem Disney-Streifen «Moana» sang das Hallenstadion bereits so laut mit, dass Shawn Mendes im Backstage die eine oder andere Schweissperle weggewischt haben dürfte (völlig grundlos, wie er kurze Zeit später beweisen sollte).



Hier der Videobeweis. Mit vielen ächzenden Handyakkus ob all der angeknipsten Lämpchen. (Video: 20 Minuten)

