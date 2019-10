Bastian Baker spielt jetzt auf dem Schiff in Luzern

Wenn du jetzt Bock bekommen hast, Bastian Baker (28) auch noch in echt zu beklatschen, dann kannst du das in den nächsten Tagen hier tun: am 17. Oktober in der Luzerner Schüür, am 18. Oktober im Kofmehl in Solothurn und am 19. Oktober in der Langnauer Ilfishalle.

Umfrage Wirst du seekrank? Nicht, wenn Bastian Baker spielt. Hach.

Mein Magen ist so stählern wie meine Blase.

Wenns stürmt, kanns bei mir schon kritisch werden.

Ich hänge von Anfang an über der Reling.

Der Trick ist, gar nicht erst auf ein Schiff zu steigen. [insert Roll Safe meme here]



Und wenn wir schon beim Dates-Droppen sind: Am 26. Oktober gibt der Lausanner Pop-Dreitagebart ein Konzert am HSG Ball in St. Gallen, tritt am 30. Oktober im Zürcher Volkshaus auf und spielt am 14. November einen Solo-Akustik-Gig im Foce in Lugano.

