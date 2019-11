So viel Applaus für eine Querflöte gabs noch nie

Hä, ist schon Sonntagmorgen?

Nope, aber dieser Freitagabend fühlt sich trotzdem an wie eine Messe ‒ also eine wunderbar abgefahrene mit viel Haut und noch mehr Twerking.

Lizzo eröffnet ihren ausverkauften Münchner Gig passend dazu mit «Heaven Help Me» und steigt mit wallender Mähne und Robe von der Empore ihrer DJ runter auf die Bühne der Tonhalle.



Der Tequila auf ex gehört zu jeder Performance von «Good as Hell». (Video: 20 Minuten)

Beinahe könnte man göttlichen Wind vermuten, welcher der über 6,3 Millionen Instagram-Follower starken US-Amerikanerin da entgegen weht, aber es ist stattdessen wahrscheinlich ein ziemlich irdischer Ventilator.

Die Gospel-Vibes werden nur noch intensiver, als die 31-Jährige Aretha Franklins grössten Hit in ihr zweites Lied einwebt und der rappelvolle Saal im Chor «R.E.S.P.E.C.T.!» mitsingt. «Amen!», ruft Lizzo und erklärt: «Das bedeutet, dass ihr mir zustimmt. Es bedeutet: ‹I fuck with you, bitch.›»

Keine Ablenkungen

Wer wie nur schon auf Spotify die Stream-Milliardengrenze längst geknackt hat, fährt für gewöhnlich eine dicke Bühnenshow inklusive CO2- und/oder Flammenwerfern auf. Aber Lizzo ist eben anders als die Ariana Grandes, Miley Cyruses und Dua Lipas dieser Popwelt.

Und braucht darum auch keinen Schnickschnack, um ihr Publikum zu bannen: Die erwähnte DJ-Empore, ein Backdrop mit einigen Herzen drauf und eine Gruppe Tänzerinnen, denen man den Spass in jedem Move ansieht, reichen vollkommen.



Choreos machen alles im Leben besser. Alles. (Video: 20 Minuten)

Und Tanz-Choreos. Liveshows können gar nicht genug Tanz-Choreos haben. Die würden wahrscheinlich sogar Coldplay stehen.

Regenbogen-Sommer im garstigsten Herbst

Eigentlich sind wir hier nicht an einer Messe der Church of Lizzo. Eigentlich feiern wir hier gerade Pride ‒ einfach mit mehr Soul und weniger Eurodance.

Die 2000 Menschen im Publikum scheinen ausnahmslos Lizzo-Superfans zu sein, sind mit den Füssen öfters in der Luft als auf dem Boden, feiern, umarmen und küssen sich. Geschlechter spielen dabei keine Rolle, die wurden eh an der Garderobe abgegeben.



Lizzos Selbstliebe-Mantra. (Video: 20 Minuten)

Die US-Pop-R'n'B-Hopperin erläutert dann auch, wie wichtig Liebe ist. So ganz allgemein, aber eben auch die Selflove. «Sagt euch selbst: ‹I love you! You are beautiful! And you can do anything!›» Diese Worte hätten eigentlich auch aus Bastian Yottas Mund kommen können, aber bei Lizzo klingen sie weit weniger (okay: gar nicht) bescheuert.

Das grösste Kompliment

Würde man die Augen schliessen und nicht wissen, dass die Tonhalle «nur» 2000 Leute fasst, könnte man sich bei diesem anhaltenden, frenetischen Jubel in einem Stadion wähnen.



Kaum zu glauben, dass 2000 Fans so viel Jubellärm machen können. (Video: 20 Minuten)

Die Kirchgemeinde, Pardon, das Publikum singt jede Zeile aus vollster Kehle mit, was Lizzo zu folgender Aussage hinreissen lässt: «Ihr seid ein wunderschöner Chor. Ihr klingt wie ein ganzer Haufen Beyoncés.»

Apropos Beyoncé

Das Alter Ego von Queen Bey, Sasha Fierce, diente Lizzo übrigens als Inspiration bei der Namensgebung ihrer Querflöte Sasha Flute (sie hat einen eigenen Insta-Account mit 300'000 Followern). Die ausgebildete Flötistin holt das Instrument während ihrer bislang bekanntesten Nummer «Truth Hurts» hervor.



Lizzo featuring Sasha Flute. (Video: 20 Minuten)

Und dann nochmals, um die Zugabe, den Banger «Juice», einzuflöten. Es ist bemerkenswert, wie es Lizzo schafft, diesem klassischen Instrument so viel Pop-Coolness zu verleihen. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass noch nie zuvor eine Querflöte so laut bejubelt und beklatscht wurde.

