Die 12 besten Momente aus Locos neuem Video

Ende April releaste der Schweizer Latin-Sänger Loco Escrito seinen Song «Punto». 1,9 Millionen Mal wurde der Sommerhit auf Youtube seither aufgerufen, stieg in den Schweizer Charts sofort auf Platz zwei ein. Für den Erfolg durfte der Zürcher im Juni eine Goldene Schallplatte in Empfang nehmen.

Jetzt legt Loco nach: Am Freitag veröffentlicht er mit «Uiui» seine nächste Single – und die überrascht. Mit dem neuen Track geht der 29-Jährige weg vom soften und verschmusten Latin-Sound hin zu härteren Beats. Auch stimmlich hebt sich Loco damit von seinen jüngsten Hits ab, da der Musiker durchwegs mehr rappt als singt.

Ein Pferd für Loco

Passend zum Sound hat sich auch der Stil des Musikvideos verändert. Drehte Loco die Clips zu «Mi Culpa» und «Punto» noch in Feriendestinationen wie Italien oder Kolumbien, blieb er mit seinem Team bei «Uiui» in Zürich. Genauer: in einer Lagerhalle oder einem sehr grossen Fotostudio.

Hinzu kommen Tänzerinnen, knallige Outfits zu bunten Hintergründen, zwei Sportwagen, ein Töff und sogar ein Pferd.

Könnt ihrs euch nicht vorstellen? Wir zeigens euch. Oben in der Bildstrecke seht ihr schon heute die besten Szenen aus dem neuen Musikclip von Loco Escrito. Das Video erscheint heute nach Mitternacht.



(kao)