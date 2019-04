Mit diesem Tanz-Move will Hänni den ESC gewinnen

Mit dem Song «She Got Me» ist Sänger Luca Hänni die Schweizer Hoffnung beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Tel Aviv.

Und die Chancen auf einen Einzug ins Finale stehen gut – nicht zuletzt wegen des mitreissenden Hüftschwung-Beats.

Im Musikvideo zum Song packt der Berner sein tänzerisches Talent aus und zeigt, wie man sich zur Melodie mit

orientalischen Elementen richtig bewegt. Und seine Fans können es Luca nun gleichtun.

«Tanz-Tutorial mit Luca Hänni»

Gemeinsam mit SRF hat der ESC-Kandidat ein Tanz-Tutorial zu «She Got Me» auf Youtube veröffentlicht. «Es ist cool, wenn die Leute den Signature Move lernen», sagt Hänni zu 20 Minuten. Es werde auch eine Kampagne auf der Social-Media-Plattform Tiktok geben, damit unter dem Hashtag #LucaGotMe noch mehr Menschen mitmachen können.



Luca Hänni bringt dir den Tanz zu «She Got Me» bei.

«Wenn man die Schritte einen Tag lang übt, beherrscht man den Tanz sicher», so Luca motivierend. Schlussendlich sei es aber egal, ob der Move perfekt sitze oder nicht. «Hauptsache, man fühlt die Musik und hat Freude dabei.»

Proben für den ESC

Die Schritte im Tutorial sind auch Teil der ESC-Bühnenshow. So viel kann der 24-Jährige schon verraten, «alles andere ist noch streng geheim». Derzeit sei er fleissig mit seinem Team am Proben. Gleichzeitig tanzen und singen benötige nämlich viel Übung. «Wir wissen jetzt auch, wie die Lichttechnik und das Staging aussehen werden», verrät Luca.

Bei den Wettquoten auf Eurovisionworld.com liegt «She Got Me» übrigens auf Platz 3. «Ziel ist es, die Qualifikation zu bestehen und ins Finale am Samstag, 18. Mai, zu kommen», so Luca. Er werde sein Bestes geben. «Ich will auf jeden Fall diese einmalige Chance nutzen.»

Publikum kennt bereits den Songtext

International findet der Song bereits grossen Anklang. Bei einem ESC-Pre-Event in Amsterdam vergangenes Wochenende präsentierte Luca den Track live auf der Bühne – und das Publikum sang beim Refrain mit.

«Ich habe nie gedacht, dass die Leute den Song schon so gut kennen», freut sich der Berner, «die Stimmung war mega.»

Am 5. Mai gehts nach Tel Aviv

Für Luca und sein Team geht es bereits am 5. Mai Richtung Tel Aviv. Zwei Wochen werden sie in der israelischen Stadt bleiben. Sein erster Auftritt auf der Eurovision-Bühne wird er dann im zweiten Halbfinale, das am 16. Mai stattfindet, haben.

«Ich denke, es wird eine sehr intensive Zeit mit vielen verschiedenen Eindrücken, lehrreichen Momenten und unvergesslichen Begegnungen. Und sicher sehr stressig», freut sich Luca auf das ESC-Abenteuer.

