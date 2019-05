Gewinnt Luca Hänni den Eurovision Song Contest?

Seit seinem Einzug ins Finale ist die Schweiz im Eurovision-Song-Contest-Fieber. Am Donnerstagabend konnte sich Luca Hänni mit seinem Song «She Got Me» qualifizieren – und muss sich nun am Samstag gegen 25 Konkurrenten beweisen.

Umfrage Was denkst du: Gewinnt Luca Hänni den ESC 2019? Ja, da bin ich mir ganz sicher.

Er hat gute Chancen, aber die Konkurrenz ist sehr, sehr stark.

Niemals. Er erreicht höchstens den fünften Platz.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Eine grosse Herausforderung, die nach aktuellem Stand der Wettquoten auf Eurovisionworld.com erfolgreich verlaufen dürfte. Nachdem sich der Berner Anfang Woche noch mit dem neunten Platz begnügen musste, rangiert er nach seinem Auftritt im Halbfinale mittlerweile dicht hinter Schweden, Australien und dem Favoriten Niederlande auf dem vierten Platz – Tendenz steigend.

Drei Länder vor Luca Hänni

Im letzten Jahr lagen die Buchmacher mit ihrer Einschätzung knapp daneben. Am Finaltag lag Eleni Foureira aus Zypern auf Platz eins. Sie verwies damit die Israelin Netta, die lange die Spitzenposition innehatte, auf den zweiten Platz. Im Finale konnte sich Netta aber durchsetzen und den Sieg nach Tel Aviv holen. Deutschland lag etwa vor dem Finale 2018 noch auf Platz 15, platzierte sich in der Gesamtwertung dann auf dem vierten Platz.

Statistisch gesehen sagen die Wettquoten übrigens nichts über die Platzierung der Nationen im grossen Finale aus – gewettet wird nämlich nur auf den Sieg. Genauer: Wenn ein Kandidat auf Platz zehn liegt, bedeutet das, dass es für neun Nationen wahrscheinlicher ist, dass sie im Finale den Sieg ergattern. Für Luca bedeutet das: Nur drei Länder vor ihm haben die Chance auf den ESC-Gewinn.

Bei Google liegt die Schweiz auf Platz sieben

Auch die Suchmaschine Google hat in diesem Jahr wieder ein Ranking veröffentlicht. Dafür wurde das bewährte Punktesystem verwendet und bis zu zwölf Punkte aus einem Land an den Act vergeben, der dort am häufigsten gesucht wurde.

Die am Freitag aktualisierte Liste führt derzeit Frankreich vor Island und Russland an. Die Schweiz platziert sich auf dem siebten Platz.

Luca Hänni konzentriert sich auf den Auftritt

Luca Hänni selbst macht sich über seine Platzierung bei den Quoten nicht viele Gedanken, sondern konzentriert sich lieber auf seinen Auftritt. «Ich schaue mir die Wettquoten gar nicht an», sagte er am Dienstag noch zu 20 Minuten. Ab und zu werde er auf seine Platzierung angesprochen und wisse daher auch, wo er liegt.



Die Halbfinal-Performance von Luca Hänni siehst du im Video.

«Aber schlussendlich kommt es auf die drei Minuten auf der Bühne an. Da will ich mein Bestes geben und darauf konzentriere ich mich.» Der 24-Jährige wird mit der Startnummer 24 am Samstagabend ins Rennen gehen.

Alle 26 Nationen, die im Finale antreten werden, siehst du oben in der Bildstrecke.

(kao)