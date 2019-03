Handelt Luca Hännis ESC-Song von seiner Freundin?

Am Donnerstagnachmittag gab SRF bekannt, wer die Schweiz am Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv vertritt. DSDS-Gewinner und «Let's Dance»-Gewinner Luca Hänni (24) hat sich mit seinem Song «She Got Me» das Ticket nach Israel gesichert.

Umfrage Was hältst du von Luca Hännis ESC-Song «She Got Me»? Hit! Hit! Hit! Damit ist der Schweiz der Sieg sicher.

Ein tolles Lied, aber ich rechne nicht damit, dass wir damit allzu sehr punkten können.

Ich liebe ihn nicht und ich hasse ihn nicht. Er ist darum wohl ganz okay.

Ah, das wird nichts. Weder am ESC noch in meinen Ohren.

Ha, noch gar nicht gehört, merci fürs Reminden.



Im Interview (oben!) erklärt er, was ihn an diesem Wettbewerb reizt, wie er die Schweizer ESC-Misere beenden will und wo seine neue Freundin Michèle und er den neuen Song am liebsten hören.

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2019 steigt am 14. Mai, das zweite, bei dem Luca Hänni dabei ist, folgt am 16. Mai. Wenn Luca da überzeugt, tritt er am 18. Mai im Finale an. SRF überträgt die Shows live.



Hier ist das offizielle Musikvideo zu «She Got Me» mit Luca im Roaring-Twenties-Style. (Quelle: Youtube/Luca Hänni)



Die Songschreiber von «She Got Me» geben einen Einblick in den Entstehungsprozess. (Quelle: Youtube/SUISA Music Stories)

(shy)