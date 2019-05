Diese ESC-Auftritte waren zum Fremdschämen

In diesem Jahr ging der 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv über die Bühne. Im Laufe der ESC-Jahre sorgte so mancher schräge Auftritt für einen unvergesslichen TV-Moment.

Denn beim grössten Musikwettbewerb bleiben nicht die gesanglich erstklassigen Teilnehmer in Erinnerung, sondern die verrückten Paradiesvögel, die – muss man zugeben – den Event so einzigartig machen.

Island sorgte für Angst

In diesem Jahr sorgte vor allem der isländische Beitrag für Lachen. Und ein bisschen auch für Angst. Die Band Hatari reiste mit einer wilden Show – bestehend aus Stahlkäfig, viel Lack und Leder sowie Eisenketten – nach Israel.

Den skurrilen SM-Auftritt der Rocker konnte aber nur eine übertrumpfen: die Queen of Pop. Als Stargast wurde Madonna nach Tel Aviv eingeladen. Geht es nach den Fans, hätte man sich die umgerechnet eine Million Franken, die die 60-Jährige für ihren Auftritt bekommen haben soll, aber sparen können.

Madonna schummelt auf Youtube

Wie die 26 ESC-Teilnehmer musste auch Madonna live singen und hatte damit sichtlich zu kämpfen. Dünne Stimme, schräge Töne – für den Superstar wurde der Anlass zur Blamage. Neben den schwachen Teilnehmer-Ländern war sie es, die am schlechtesten abschnitt.



Der überarbeitete Auftritt von Madonna. (Quelle: Youtube/Madonna)

Kurz darauf reagierte die Sängerin mit einem Instagram-Post, in dem sie deutlich machen wollte, dass ihr die Kritik nichts anhaben kann. Bloss: Fans bemerkten, dass der bei Youtube hochgeladene Mitschnitt ihres Auftritts merklich verbessert klingt. Vielfach wurde gespottet, die Techniker hätten wohl endlich die Auto-Tune-Taste gefunden.

Madonnas Original-ESC-Auftritt und die verrücktesten Teilnehmer der letzten Jahre siehst und hörst du oben im Video.

