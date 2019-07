Meros neues Musikvideo wurde am OAF gedreht

Bei Mero ist viel los: Vor kurzem heizte er der Crowd am Openair Frauenfeld ein, bald geht der 18-Jährige auf grosse Clubtour durch die Türkei und gleichzeitig trainiert er für die neue Boxer-Serie «Hazar», in der er die Hauptrolle ergattert hat. In all dem Trubel veröffentlicht er jetzt eine neue Single samt Musikvideo.

Umfrage Was meinst du zu «Mein Kopf»? Ich gebs nicht gerne zu, aber der Track ist wirklich ein Ohrwurm.

Ich liebe alles, was Mero veröffentlicht.

Deutschrap ist nicht mein Ding.

Normalerweise mag ich Mero. Diese Single geht aber gar nicht.

Bisher konnte mich Mero nicht überzeugen. Der Track haut aber richtig rein.

Ich mag Deutschrap. Mero aber nicht.



Die Kontroverse um angeblich gekaufte Klickzahlen hat er weitgehend überstanden – im neuen Track «Mein Kopf» spielt er aber auf die Debatte an.

Darum gehts

In «Mein Kopf» thematisiert Mero seinen Erfolg, die Klickzahlen und den Neid, den er seither erfährt. Im Musikvideo spielt auch das Frauenfeld eine Rolle: Aufnahmen von seinem Auftritt am Hip-Hop-Festival Mitte Juli gibts im Clip mehrmals zu sehen.

Was Mero selbst zur Single meint? «Ohrwurm iz da» schrieb der Rapper kurz vor dem Release der neuen Single auf Instagram. Im Track gibt er dann zu: «Ohrwurm dieser Song, sorry, ich bin wieder frech.»

«Mein Kopf» scheint gut anzukommen. Auf Instagram wird der Track in mehreren Kommentaren als «zu krass» bezeichnet und auch Rap-Kollegin Loredana (23) scheint begeistert zu sein: «Mein Lieblingssonnnnng», schreibt sie. Nur ein Fan sorgt sich: «Hoffentlich geht es deinem Kopf bald besser.»

