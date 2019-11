Mit diesen Songs schickt dich Sensu ins Weekend

20 Minuten Radio empfängst du in der Region Zürich über UKW 93,0 oder 105,0. Wir sind auch in digitaler Qualität über DAB+ zu empfangen – da findest du uns in Zürich, Basel, Luzern, Bern, Biel, Thun, in der ganzen Ostschweiz, der Innerschweiz, der Nordschweiz, der Westschweiz und dem ­Tessin. Und natürlich gibt es 20 Minuten Radio auch auf deiner 20 Minuten App und im Internet über 20minuten.radio