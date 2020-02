«Ich rauche zu viel – ab und zu fehlt mir die Luft»

Naomi Lareine aus Zürich, Sensu aus Baden und Monet192 aus St. Gallen haben die Chance, am 28. Februar im Luzerner KKL den Swiss Music Award in der Nachwuchs-Kategorie «SRF 3 Best Talent» zu gewinnen.

Wer das Rennen macht, bestimmst du mit: Das Online-Publikumsvoting auf SwissMusicAwards.ch läuft noch bis am Donnerstag.



Der schottische Sadness-Sänger Lewis Capaldi tritt an den SMA auf und rät, in welcher Kategorie die Schweizer Acts wohl nominiert sein könnten. (Video: Schimun Krausz)



Alle Live-Acts der SMA 2020. (Video: Invideo/20 Minuten)

Und hier sind nochmals alle Nominierten der Swiss Music Awards 2020 in der Übersicht:

Alle Nominierten der Swiss Music Awards 2020

20 Minuten ist Medienpartner des Events und wird live aus Luzern berichten.

