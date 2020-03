«Nach dem Sieg habe ich mir ein Raclette gegönnt»

Karim, wie hast du deinen Swiss-Music-Award-Triumph zelebriert?

Wir waren am Samstag in Zürich im Club Hiltl und haben den Award nachgefeiert.

Umfrage Was sagst du zur Musik von Monet192? Verdammt grossartig. Ich hoffe, er wird noch richtig riesig – verdient hat er es.

Schon sehr nice. Bin gespannt, was er sonst noch raushaut.

Easy, aber sie wird vielleicht nicht mein Spotify Wrapped 2020 anführen.

Ich muss glaubs noch mehr reinhören, bevor ich ein Urteil fällen kann.

Sprechen dich seit Freitagabend mehr Leute an als vorher?

Absolut, ich wurde so oft auf die SMA angesprochen. Es freut mich mega, dass es so einen Boost gibt und die Leute Freude haben. Viele sagen mir zudem, dass ich unbedingt mehr Konzerte in der Schweiz spielen soll.



So hat Monet192 den SMA-Abend erlebt. (Video: SRF)

Was weisst du noch vom Swiss-Music-Awards-Abend?

Dass mir ein fetter Stein vom Herzen gefallen ist, als ich den Preis gewonnen habe. Ich war so nervös, dass ich vorher nichts gegessen hatte, darum habe ich mir während der Afterparty mit meiner Mutter und meiner Schwester ein Raclette gegönnt.

Welche SMA-Begegnung war die lustigste?

Mit Baschi. Als ich noch jünger war, war ich ein grosser Fan und an der Olma an einem Konzert von ihm. Danach hat er T-Shirts verteilt und ich konnte eines abgreifen. Jetzt durfte ich ihn endlich kennenlernen und ihm diese Story erzählen. Er ist ein mega cooler Typ.



Sein Featuring mit badmómzjay hat über 6,6 Millionen Youtube-Views – und bald 17 Millionen Spotify-Plays. (Quelle: Youtube/Monet192)

Mit Loredana hast du auch noch gequatscht?

Ja. Wir haben uns schon öfters gesehen und es ist immer sehr herzlich und liebevoll mit ihr. Wenn man sie trifft, redet sie fast nur über ihre Tochter, sie ist ein richtiges Mami, was ich toll finde. Sie ist auch ein Vorbild, weil sie gezeigt hat, dass man als Schweizer Künstlerin mit den deutschen Rappern mithalten kann.

Wer hat dir nach deinem SMA-Gewinn die erste Message geschickt?

Mein bester Freund Juan. Und zwar einen Mega-Text. Er schreibt sonst nie lange Nachrichten, aber an diesem Abend war er sehr poetisch unterwegs. So kenne ich ihn gar nicht – es war super.

Und deine Instagram-DMs brennen jetzt?

Um ehrlich zu sein: Die haben schon vorher gebrannt. Ich komme leider nicht dazu, sie alle zu lesen und beantworten. Sonst wäre ich dann wie ein Zombie nur noch am Handy. Aber ich freue mich über alle Nachrichten.

Mit dem SMA hast du auch Fördergeld in Höhe von 10'000 Franken gewonnen – was machst du damit?

Ich investiere sie in meine Karriere, wahrscheinlich in Equipment. Ich will mein Homestudio ausbauen, damit ich mehr daheim produzieren kann.

Dann kommen die deutschen Rapper, mit denen du arbeitest, zu dir ins Elternhaus nach St. Gallen?

Genau. Sie lieben die Schweiz und besonders St. Gallen sowieso und meinen oft: «Die Natur ist so schön, da schreibst du bestimmt grossartige Texte.» Und es stimmt. Shindy meinte mal: «Die Schweiz ist wie ein Schlaraffenland – es kommt einem alles wie in Slo-Mo vor.»

Was steht in den nächsten Tagen an?

Ein bisschen Pause. Ich hatte seit der Tour keinen freien Tag mehr. Endlich chillen, auf der Couch hängen und netflixen. Die Seele braucht das.

Und dann?

Dann gehts weiter. Videodreh, Sessions, die Singles der nächsten EP vorbereiten. Und wir sind an einer eigenen Tour dran, die ich hoffentlich bald announcen kann.



Die neuste Single des St. Gallers. (Quelle: Youtube/Monet192)

(shy)