Das sind die am härtesten tourenden Acts der Welt

Du gehst an einer Plakatsäule vorbei und denkst dir: «Damn, Lewis Capaldi spielt schon wieder in der Schweiz?!» Weil: same. Einige der grossen Namen im Musikbusiness scheinen auf Tour mehr zuhause zu sein als, na ja, zuhause eben.

Umfrage Wie viele Konzerte besuchst du pro Jahr? Über 100.

80 bis 100.

50 bis 79.

30 bis 49.

20 bis 29.

Zehn bis 19.

Eines bis neun.

Null.



Aber wer von ihnen ist denn wirklich am umtriebigsten und spielt die meisten Shows? Das hat nun das Institute of Contemporary Music Performance in London erhoben.

Als Erhebungsgrundlage dienten die laut «Billboard» erfolgreichsten Acts 2018 und 2019 und alle Konzerte, welche diese laut Setlist.fm zwischen Januar 2018 und August 2019 gegeben haben.

Die Top 10 präsentieren wir dir oben im Video und hier unten gibts die auffälligsten Erkenntnisse aus den Top 100.

Die meisten Nationen bespielt ...

... hat in diesem Zeitraum. Seine insgesamt 156 Gigs fanden in 32 verschiedenen Ländern statt.

Das am weitesten gereiste Genre ...

... ist – wenig überraschend –mit 30 Acts. Weil was pop-ulär ist, kommt schliesslich auch in vielen Teilen dieser Welt an und Popstars haben damit viel mehr Auftrittsmöglichkeiten als beispielsweise Alternative-Metal-Acts wie Tool.

Die Genre-Silbermedaille geht an ...

...– und. Und zwar mit je 21 Acts in den Top 100. Auffällig: Country-Musikerinnen und -Musiker spielen weit häufiger in ihrem Heimatland (in fast allen Fällen die USA) als Hip-Hop-Künstlerinnen und -Künstler.

Die meisten Schwerstarbeiter-Acts ...

... kommen aus den, nämlich 79 der erhobenen 100. Immerhin zehn sind inzuhause,(J Balvin),(Keith Urban),(Camila Cabello),(BTS),(U2) sowie(Nicki Minaj) sind jeweils einmal vertreten.

Der überraschendste Name auf der Liste ...

... ist. Der Rapper sitzt seit Mitte November 2018 in Haft (er ist unter anderem wegen Verschwörung zum Mord und bewaffnetem Raub angeklagt), chartete gemäss «Billboard» aber ordentlich und spielte letztes Jahr immerhin noch 30 Shows. Damit landet er auf Platz 100.

(shy)