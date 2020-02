Tina hat mit DJ Antoine noch eine Rechnung offen

Es ist nicht das erste Mal, dass Tina Umbricht (21) ihr Glück in einer Castingshow versucht. Und auch nicht das erste Mal, dass sie vor DJ Antoine (44) singt.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Die angehende Detailhandelsfachfrau aus Gränichen AG war 2015 Kandidatin bei «Deutschland sucht den Superstar» – in jener Staffel, in der der Basler Star-DJ unter anderem neben Dieter Bohlen (65) auf dem Jury-Stuhl sass.

Tina schaffte es damals bis in die Top 25. Aber ausgerechnet ihr Landsmann schickte sie dann nach Hause. Wieso sich Antoine gegen sie entschieden hatte, erklärt Tina vor ihrem heutigen Auftritt in den Blind Auditions bei «The Voice of Switzerland» (im Video oben).

Sexuelle Belästigung und Suizid-Gedanken

Für Tina Umbricht ist der Auftritt heute Abend gewissermassen ein doppeltes Comeback. Nach ihrer Zeit bei DSDS erlitt sie Ende 2018 einen Zusammenbruch und zog sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit und von Social Media zurück.

In mehreren Insta-Posts meldete sich sich damals bei ihren Fans ab – nach der RTL-Castingshow hatte sie eine 20'000 Follower starke Community aufgebaut. Sie leide seit Jahren an Depressionen, sexuelle Belästigung in ihrer Kindheit sei der Auslöser, offenbarte sie. «Wenn ich allein war, habe ich sogar über Suizid nachgedacht.»

DJ Antoine ist nicht ihr Favorit

Während rund einem halben Jahr herrschte Funkstille auf Tinas Kanälen. In dieser Zeit erlitt sie einen Nervenzusammenbruch und musste notfallmässig in eine Klinik. «Ich war eine Woche dort», erzählte sie 20 Minuten. Anschliessend begab sie sich in Therapie und lernte: «Es ist okay, wenn man nicht okay ist.»

Ihre Leidenschaft zur Musik blieb – sie gab ihr in den schwierigen Momenten Kraft. Jetzt versucht sie es noch einmal in einer Castingshow. Und vielleicht sogar bei DJ Antoine.

Tina hätte jedenfalls «kein Problem», in sein Team zu gehen, sagt sie vor ihrem Auftritt. «Aber er ist nicht mein Favorit.»

Die neue Folge von «The Voice of Switzerland» gibt es am Montagabend um 20.15 Uhr auf 3+.

