Die Swiss Music Awards bleiben vorerst in Luzern

Eine neue Ära bricht an: Nach zwölf Ausgaben hat Oliver Rosa (45), Gründer und Aushängeschild der Swiss Music Awards, die Leitung der renommiertesten Schweizer Musikpreisverleihung abgegeben. Jetzt tritt sein Nachfolger an: Marco Gobeli übernimmt die Geschäftsführung und damit die Verantwortung für die nächste Austragung.

Marco Gobeli ist der neue Geschäftsführer der Claim Event AG, die für die Ausrichtung der Swiss Music Awards verantwortlich ist.

Der 41-jährige Kommunikationsspezialist hat zuvor bei BMW Schweiz als Leiter Marketing gearbeitet. «Ich freue mich auf die Herausforderung, die SMA als klassische Awardshow ins digitale Zeit­alter zu bringen», sagt Gobeli.

Die Show findet auf zwei Bühnen statt

Er will gemäss einer Mitteilung der Veranstalter nur leichte und «zeitgemässe» Veränderungen an den SMA vornehmen und «das Gute beibehalten». So bleiben in seinem ersten Amtsjahr als Executive Producer sowohl der Austragungsort sowie das Showkonzept von diesem Jahr bestehen.

Auch 2020 werden die Betonklotz-Awards also in Luzern im KKL vergeben. Die Liveshow wird ebenfalls erneut auf zwei Bühnen stattfinden – im pompösen Konzertsaal werden die Preise verliehen, im Luzerner Saal finden Showcases von Künstlern statt, die ausschnittweise auch in die TV-Übertragung integriert werden.



Die Gäste sind noch offen

Das Datum für die Premiere ist nun fix: Am Freitag, 28. Februar, werden die SMA zum 13. Mal vergeben – und zum ersten Mal unter neuer Leitung.

Die Schweizer Musikszene wird sich dann auf dem roten Teppich in jährlich einmaliger Dichte versammeln. Zu internationalen Stargästen ist noch nichts bekannt. 2019 gelang es den Veranstaltern, mit Billie Eilish (17) eine der aktuell angesagtesten Künstlerinnen nach Luzern zu locken.



