Rapper NF verdrängt sogar Ed Sheeran

1,5 Millionen Instagram-Follower hat Nathan Feuerstein. Zum Vergleich: Ed Sheeran, dem Mann, den der US-Rapper in seiner Heimat gerade von der Chartspitze verstossen hat, folgen auf der Plattform gut 31 Millionen.

Auf Spotify und Youtube zeigt sich ein ähnliches Bild: NF, wie Feuerstein sich als Musiker nennt, hat 14 Millionen monatliche Hörer auf Spotify und knapp 4,2 Millionen Youtube-Abonnenten; Sheeran hortet aktuell 73 Millionen monatliche Hörer und 41,2 Millionen Youtube-Fans.

NF hat Hits, aber keine Mainstream-Bekanntheit

Die Social-Media-Zahlen spiegeln die Bekanntheit der beiden Acts im Mainstream und Sheerans globalen Erfolg wider. Sie lassen aber kaum darauf schliessen, dass der 28-jährige NF in den US-Billboard-Charts mit «The Search» bereits sein zweites Nummer-eins-Album vorlegt.

Der erste Spitzenplatz gelang ihm 2017 mit seinem dritten Studioalbum «Perception». Zuvor platzierte er weder eine LP noch eine Single in den Charts.

Den internationalen Durchbruch schaffte NF mit dem Song «Let You Down», der auch in der Schweiz geschlagene 31 Wochen in der Hitparade verbrachte.

