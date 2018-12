Er schreibt mit Deutschrap Chart-Geschichte

Gucci, Nike, Gewinnerpose: Die Erkennungsmerkmale fliegen einem auch beim neusten Deutschrap-Spross von schier jedem Promobild zu.

Die Worte des 18-Jährigen klingen ähnlich vertraut: «Baller lo-lo-lo-lo-los / Ne Wumme aufm Scho-Scho-Scho-Scho-Schoss», rappt der Deutsche in der Hook. Dabei hatte Mero seine Fans längst am Haken.

Auf Social Media teaste der Newcomer seinen Debütsong seit Wochen an. Und siehe da, in den offiziellen deutschen Charts schoss «Baller los» direkt auf Platz eins – es ist ein Rekord: Noch nie vorher gelang es einem Hip-Hop-Act, mit einer Debütsingle auf dem ersten Rang einzusteigen.

Mit 640'000 Streams pro Tag landete der Song auch in den deutschen Spotify-Charts an der Spitze. Letzteres gelingt Mero auch in der Schweiz, wo der Rapper Ava Max und Ariana Grande auf die Ränge verweist.

Mero wagt und gewinnt

Er mag im Meer aufkeimender Deutschrap-Stars in vielen Belangen austauschbar sein, aber manches wirkt bei Mero gekonnter als bei vergleichbaren Kollegen.

«Und bald bin ich in den Charts», prophezeit er im Text. Seine Name werde «gross, gross, gross». Wer genug fest da hinwill, Talent, Marketinggespür und keine Angst vor Schelte hat, der schafft es auch.

