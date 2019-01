Apple macht diese Band weltberühmt

SRF wählte «Trampoline» am 4. Dezember zum «Song des Tages». Wenige Tage später erschien die US-Band erstmals in den offiziellen Schweizer Charts. Wir hinkten nach: In den USA war Shaeds «Trampoline» bereits im Herbst mit 17'000 täglichen Aufrufen auf Platz 8 der ­Shazam-Charts gelandet, wenig später auf Platz fünf der globalen Viral-Hit-Liste von Spotify.

Apple hilft dem Erfolg auf die Sprünge

Doch auch dieser Erfolg kam verzögert: Ursprünglich hatte das Trio aus Washington seinen Song bereits im Mai veröffentlicht. Die grosse Aufmerksamkeit folgte erst, als Apple das Lied zum Soundtrack für den Werbespot seines neuen Macbook Air machte.

Seit seiner Veröffentlichung am 30. Oktober hatte das Video knapp acht Millionen Youtube-Views. Als Shaed am 5. Dezember den Musikclip zum Song nachlegten, war «Trampoline» bereits ein viraler Hit.

Die Hitschreiber aus der Werbung werden zum Geheimtipp der Musikszene

Nach dem September-Release der EP «Melt» arbeitet die Band nun auf ihr Debütalbum hin. Musikplattformen wie Billboard.com listen die Pop-Newcomer inzwischen auf Watch-Lists für 2019. Vielleicht währt der Apple-Push diesmal tatsächlich länger.

