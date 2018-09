Nick Mellow hat Plüsch «rauf und runter gehört»

Nachdem er bisher vor allem als Support-Act durch die Schweizer Clubs getuckert ist, bricht Nick Mellow am Freitag zu seiner ersten Headline-Tour durchs Land auf. Gleichzeitig veröffentlicht der Aarauer Singer-Songwriter seine neue Single «Hometown».

Zwei Wochen später, am 5. Oktober, soll der zugehörige Musikclip erscheinen, und wer Bock hat, schickt Nick Fotos und Videos seines eigenen Heimat- oder Lieblingsortes – eine Auswahl aus dem Material schafft es dann ins «Hometown»-Video. Mehr Infos dazu findest du auf den Social-Media-Kanälen des Musikers.



Bei seinem Besuch bei 20 Minuten performte Nick auch gleich seinen Song «Complicated» als Akustik-Version. (Video: Schimun Krausz)

Nick Mellows Debütalbum «Wait and See» ist im Frühling erschienen, und weil du den 26-Jährigen vielleicht noch nicht so gut kennst, stellen wir ihn oben im Video vor – und zwar mit den Angaben, die er als Zwölfjähriger ins Freundschaftsbuch seiner Schwester geschrieben hat.

Er spielt am Freitag live im Hotel Wetterhorn in Hasliberg und am Samstag in der Amboss-Rampe in Zürich. Alle weiteren Konzertdaten findest du auf nickmellow.ch.



Ebenfalls auf «Wait and See» zu hören: die Single «Arrows Fly». (Quelle: Youtube/Nick Mellow)

