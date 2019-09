«Meinen 20. Geburi feierte ich auf einem Bagger»

Nächsten Mittwoch, 2. Oktober, spielt Nickless (23) ein exklusives Konzert für 20 Minuten – und zwar auf einem Schiff in Basel. Du kannst dabei sein, die Tickets dafür gibts aber nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Und zwar hier!

Umfrage Wo hast du deinen 20. Geburtstag gefeiert? Welch Zufall: auch auf einem Bagger!

Sicher nicht auf einem Bagger. Ich bin mehr der Dampfwalzen-Typ.

Auf einem Baukran. Von wo aus ich einen Bungeesprung gemacht habe.

Ich bin noch nicht 20. Aber sollte ich dann mal 20 werden, feiere ich fix auf einer Baustelle – wo auch sonst?



Die Schiff-Show findet im Rahmen der 20-Jahre-20-Minuten-Feierlichkeiten statt.

Unter allen Gig-Besuchern verlosen wir darum zusätzlich Tickets für unsere gigantöse Party am 8. November in Zürich – am Basel-Gewinnspiel mitmachen lohnt sich also doppelt, vielleicht sogar dreifach.



Hier sind alle Acts, die für 20x20-Konzerte in öffentlichen Verkehrsmitteln spielen. (Video: Wibbitz/20 Minuten)

