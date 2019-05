Die Lochis hören auf

Roman und Heiko Lochmann (19) beenden auf den Herbst hin ihre Karriere als Die Lochis. Dies gaben die beiden am Samstag via Mitteilung und in Form eines durchaus emotionalen Abschiedsvideos bekannt – natürlich auf Youtube, wo die beiden fast 2,7 Millionen Abonnenten unterhalten (mehr beeindruckende Zahlen zum Duo gibts oben in der Bildstrecke).

Innerhalb von 15 Minuten blicken Die Lochis auf ihre bisherige Karriere zurück und sagen schöne Dinge wie «Wir haben auf jeden Fall unseren Traum gelebt». (Quelle: Youtube/DieLochis)

Vor knapp acht Jahren eröffneten die Zwillinge aus Hessen ihren Youtube-Kanal, auf dem sie zunächst vor allem Comedy-Clips und ab 2013 vermehrt auch Songs gepostet haben. Ab Ende September soll der Channel nur noch für Musikvideos genutzt werden.

Die Zukunft ist noch nicht spruchreif

Bevor das Duo das Lochis-Projekt, das es zu Stars im deutschsprachigen Raum gemacht hat, beendet, soll im September sein letztes Album mit dem Titel «Kapitel X» erscheinen.

Die beiden gehen im selben Monat zudem auf Abschiedstournee, die letzte Show ist für den 28. September in Dortmund angesetzt. Am 23. September treten sie im Zürcher Volkshaus auf.

Was Roman und Heiko Lochmann danach machen, haben sie noch nicht verraten. Roman sagte lediglich zu «Bild»: «Manchmal muss sich ein Kapitel schliessen, damit sich ein neues öffnen kann.» Und in der Mitteilung heisst es: «Uns wird es weiterhin geben.»

Am Montag werden die Zwillinge übrigens 20 Jahre alt.



Vergangenen Herbst haben zwei Teilnehmerinnen des 20-Minuten-Youth-Lab die Lochis zum Interview getroffen. (Video: 20 Minuten)

