«Dank uns kennen die Leute die Nummer 144»

Genauso wichtig wie die Verkaufszahlen ist deine Stimme: Während der Show am 16. Februar läuft ein Live-Voting, und du stimmst via SMS und Telefon für deinen Favoriten ab. Verkäufe und Voting-Stimmen werden dann zusammengerechnet und der Best-Hit-Sieger live in der Award Show bestimmt.

20 Minuten hat Loco Escrito, Lo von Lo & Leduc und Bligg gefragt, warum ihr Song der grösste Schweizer Hit des Jahres ist – und wo die Konkurrenz ihnen eine Taktlänge voraus ist.



Falls du es aus irgendeinem Grund nicht mehr im Kopf haben solltest: «079» von Lo & Leduc. (Quelle: Youtube/bakaramusic)

Lo über «079»

«Im Gegensatz zu uns können die anderen beiden nicht von sich behaupten, dass sie mit ihrem Song einen öffentlichen Auftrag erfüllen. Uns haben schon zahlreiche Fans geschrieben, dass sie dank ‹079› wissen, welche Nummer sie wählen müssen, falls ein Freund tatsächlich mal unters Tram kommt – 144 nämlich.»

Lo über «Adiós»

«Unser Song ist halt grösstenteils auf Schweizerdeutsch gehalten, während ‹Adios› durchgehend spanisch ist. Das ist eine wirklich schöne Sprache, die ich auch schon ein bisschen lernen durfte.»

Lo über «Us Mänsch»

«‹Us Mänsch› hat eine unglaublich starke Trumpfkarte, die bei uns schlicht nicht vorhanden ist: Marc Sway, der den Refrain singt. Wenn du den ans Mikrofon bekommst, hast du einen Hit.»



Sommerhit fürs Januarloch: Loco Escritos «Adiós». (Quelle: LocoEscritoVEVO)

Loco Escrito über «Adiós»

«Die spanische Sprache hebt mein Lied auf jeden Fall ab. Ausserdem versprüht es eine ganze Menge Latin-Vibes, die bekommst du bei den anderen beiden nicht.»

Loco Escrito über «Us Mänsch»

«Ich finde nicht, dass dieser Song etwas hat, was ‹Adiós› fehlt. Aber: Die Zugänglichkeit ist rein wegen der Sprache, glaube ich, eben schon höher.»

Loco Escrito über «079»

«Auch hier ist es die Sprache. Der Track ist zudem sehr offen und locker, schön leicht – sowohl inhaltlich als auch musikalisch. Das hat mir von Anfang an zugesagt.»



Geht auch ohne Bliggs Tannenschnaps runter wie Öl: «Us Mänsch» zusammen mit Marc Sway. (Quelle: Youtube/Bligg)

Bligg über «Us Mänsch»

«Was mein Song hat, was die anderen nicht haben? (Bligg grinst siegessicher) Ganz einfach: Marc Sway.»

Bligg über «079»

«Diese entspannte Laidback-Attitude haben sie uns mit diesem Lied schon voraus. Und vielleicht schaffen sie es auch, noch ein bisschen zugänglicher zu sein als ich.»

Bligg über «Adiós»

«Dieses Latin-Feuer fehlt mir, natürlich. Das bekommt keiner so gut hin wie Loco. Ich bewundere ihn sowieso, weil er wie ich ein alleinerziehender Vater ist, der für sein Kind und seine Musik lebt.»

Die Swiss Music Awards 2019 finden am Samstag, 16. Februar, im Luzerner KKL statt und werden ab 20.00 Uhr live auf SRF 2 sowie online übertragen.

