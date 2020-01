Loredana kann zwei Swiss Music Awards gewinnen

Am Donnerstagabend haben die Veranstalter der Swiss Music Awards die nominierten Acts für 2020 bekanntgegeben. Wer auf einen (oder mehrere) der begehrtesten Betonklötze des Landes hoffen darf, siehst du oben in der Bildstrecke – und unten ziehen wir fünf Erkenntnisse aus der Nominierungsliste.

Umfrage Was denkst du: Wie viele Swiss Music Awards wird Loredana abräumen? Sie ist zweimal nominiert, also wird sie zweimal gewinnen – keine Frage.

Einen der Betonklötze holt sie sich eh.

Ich glaube, sie geht leer aus.

Drei! Ja, auch bei nur zwei Nominierungen. Loredana kann das.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Mit der Bekanntgabe der Namen startet auch das Online-Voting: Ab sofort kannst du unter SwissMusicAwards.ch für deine Favoriten abstimmen. Der Gewinner in der Kategorie «Best Hit» wird allerdings erst während der Show per Live-Publikumsvoting ermittelt.



Comedian Hazel Brugger verrät, was du von ihrer SMA-2020-Moderation erwarten darfst. (Video: Swiss Music Awards/20 Minuten)

Die Swiss Music Awards 2020 werden am Freitag, 28. Februar, im Luzerner KKL verliehen. SRF 2 überträgt die Show ab 20.10 Uhr live, SRF 3 liefert dasselbe im Radio und online. 20 Minuten ist Medienpartner und berichtet ebenfalls live vor Ort. Am 27. Februar veranstaltet Stephan Eicher zudem einen exklusiven SMA-Konzertabend im KKL.

1. Patent Ochsner sind die Favoriten

Die Mundart-Kultband aus Bern, die 2020 ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert, ist für vier Swiss Music Awards nominiert: «Best Group», «Best Album», «Best Hit» und «Best Live Act». Die Truppe um Sänger und Songwriter Büne Huber hat in der Vergangenheit bereits vier der musikalischen Pflastersteine abgeräumt.



Der nach wie vor grösste Patent-Ochsner-Song «W. Nuss vo Bümpliz» in der Gurtenfestival-2019-Liveversion. (Video: 20 Minuten)

2. Loredana ist erstmals nominiert – und das gleich doppelt

Die Luzerner Deutschrapperin releast seit ihrer Debütsingle «Sonnenbrille» im Sommer 2018 Hit um Hit. In Deutschland, wo Lori erfolgreicher ist als in ihrer Schweizer Heimat, war sie 2019 der auf Spotify am zweitmeisten gestreamte weibliche Act hinter Billie Eilish . Nun ist sie für einen SMA als «Best Female Act» und «Best Breaking Act» nominiert.



Mit ihrer neuen Single «Kein Wort» zusammen mit Juju ist King Lori direkt auf Platz drei der Schweizer Hitparade eingestiegen – in Deutschland ist die Single sogar an die Spitze gejettet. (Quelle: Youtube/LOREDANA)

Ebenfalls die Chance auf zwei Swiss Music Awards haben Luca Hänni, Kunz sowie die Büetzer Buebe Gölä & Trauffer – und Stephan Eicher, der den Outstanding Achievement Award bekommt und zudem auf den Preis als «Best Male Act» hoffen darf.

3. Loco kann seinen Best-Hit-Triumph wiederholen

2019 wählte das SMA-Publikum Loco Escritos «Adiós» zum Best Hit. 2020 ist der Zürcher mit kolumbianischen Wurzeln erneut für diesen Preis nominiert – diesmal mit der Single «Punto». Die Chance, zweimal in Folge den Best Hit zu landen, hatte noch kein Act vor ihm.



Loco verrät seine liebsten Zeilen aus «Punto». (Video: Loco Escrito/G. Brönnimann/K. Ofner)

Bereits zwei Best-Hit-SMA im Award-Regal stehen haben Stress, Bligg und Pegasus – aber niemand von ihnen hat die Betonklötze in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen.

4. Männer dominieren die Nominierungen

«Für Best Group», «Best Album», «Best Hit» und «Best Live Act» sind nur männliche Acts nominiert (wobei bei Patent Ochsner eine Frau in der Stammband mitspielt). Allerdings sind die Nominierungen in diesen Kategorien an Verkaufs- und Streamingzahlen gebunden – von daher sind die Schweizer Hörerinnen und Hörer «schuld» am Männerüberschuss.

Immerhin: Für den «Best Breaking Act» und fürs «SRF 3 Best Talent» sind jeweils mehr weibliche als männliche Acts nominiert.

5. Wer ist Marie-Claude Chappuis?

Bei den klar von Pop und ein wenig Rap dominierten Swiss Music Awards sticht sie heraus wie eine «Bachelor»-Kandidatin ohne schlechte Tattoos: Die Freiburger Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis ist für den Award in der «Kategorie Best Breaking Act» nominiert.



Ein Auftritt von Marie-Claude Chappuis – von ihr würden wir gern mal «Toss a Coin to Your Witcher» hören. (Quelle: Youtube/Musicadorata)

Dies, weil sich ihr Klassikalbum «Au coeur des Alpes» mit Schweizer Volksliedern sieben Wochen lang in der hiesigen Hitparade hielt. Letztes Jahr sang die Westschweizerin sogar in der renommierten Royal Albert Hall in London, am Sonntag trat sie zusammen mit dem Universitätsorchester Innsbruck auf.



Die Highlights vom SMA-Red-Carpet 2019. (Video: 20 Minuten)

(shy)