Festival wartet Veranstaltungsverbot ab

Im Juni stehen bereits die ersten grossen Musikfestivals an, dennoch hat der Bundesrat noch nicht kommuniziert, bis wann das Verbot für Grossveranstaltungen angesichts der Covid-19-Pandemie gelten soll. Das sorgt bei den Openair-Veranstaltern zurzeit for grosse Unsicherheit.

Obwohl einige ihre Festivals trotz des Nicht-Entscheids des Bundesrats bereits abgesagt haben – betroffen sind etwa das Paléo (19. bis 25. Juli) und Blue Balls Festival (17. bis 25. Juli ) –, warten andere noch auf einen Entschluss der Behörden: So auch das Openair Frauenfeld (9. bis 11. Juli).

Es brauche ein Veranstaltungsverbot

In einem Video-Statement erklärte Mediensprecher Joachim Bodmer nun am Freitag, weshalb sie noch nicht kommuniziert haben, wie es mit dem Ostschweizer Festival weitergehen soll: «Wir brauchen einen Entscheid der Behörden, damit wir unseren Entscheid auf eine rechtlich solide Grundlage stellen können.»

Er führt aus: «Wir haben Verträge mit Lieferanten und Künstlern sowie Gäste, die Tickets gekauft haben. Um diese Verträge aufzulösen, braucht es eine rechtliche Grundlage – wie etwa ein behördliches Veranstaltungsverbot.»

Tickets sorgen für Ungewissheit

Was passiert mit den bereits gekauften Tickets? Dazu könne Bodmer sich nicht weiter äussern: «Wir vertreten den Standpunkt, dass unsere Gäste möglichst nicht diesen Schaden tragen sollten. Allerdings können und wollen wir nichts dazu sagen, solange wir nicht effektiv die Klarheit der Behörden haben.»

Der Mediensprecher versichert zuletzt, die Öffentlichkeit umgehend über alle Details zu informieren, sobald ein Bundesratsentscheid feststeht.

