«Was war dein peinlichster Moment als Musiker?»

Vor Kurzem haben der US-Soul-Funker Aloe Blacc (40, «I Need a Dollar») und die Bieler Popband Pegasus ihren gemeinsamen Track «Greatest Show on Earth» veröffentlicht. Die beiden Acts haben also ein bisschen Zeit miteinander verbracht, kennen sich vielleicht sogar ein wenig.

Darum haben wir Aloe und Pegasus-Frontmann Noah Veraguth (32) ins 20-Minuten-Studio gebeten und einander interviewen lassen. Die Fragen stammen aber nicht von ihnen, sondern aus unserer Feder – wir überlassen schliesslich nichts dem Zufall.

Das Ergebnis siehst du ganz oben im Video.

Am Energy Air haben Aloe Blacc und Pegasus ihren Song im Berner Stade de Suisse performt:

