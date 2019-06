Französischer DJ stürzt aus dem Fenster und stirbt

Philippe Cerboneschi alias Philippe Zdar hat zahlreiche Songs produziert – unter anderem für Stars wie Pharrell Williams (46), die Beastie Boys, Rapper Mike D und den französischen Rapper MC Solaar. Nun ist der französische Produzent und DJ tot.

Umfrage Kennst du die Musik von Cassius? Na klar! Ich bin ein absoluter Fan.

Ein paar Lieder kenn ich. Ist aber nicht meine Musikrichtung.

Nein, sollte man?

Am Mittwoch ist der 52-Jährige aus dem Fenster einer der oberen Etagen eines Hochhauses in Paris gestürzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. «Er hatte einen Unfall. Er ist durch das Fenster eines hohen Gebäudes in Paris gestürzt», bestätigt der Manager des Musikers, Sébastien Sarran, den Tod. Weitere Details zum Unglück sind bislang nicht bekannt.

Neues Album am Freitag

Zdar hatte in 1990er-Jahren mit seinem Kollegen Hubert Blanc-Francard die Band Cassius gegründet und damit den damals populär werdenden French-House-Sound geprägt.

Zu seinen bekanntesten Songs zählten unter anderem «Cassius 1999» und «Feeling for You». Am Freitag soll das neue Album «Dreems» des Duos auf den Markt kommen.



Cassius mit «Feeling For You». (Quelle: Youtube/Cassius)

(kao)