Post Malone liefert den ersten Charterfolg 2019

«Wow.» – der Titel verspricht viel. Oder wenig. Der Punkt am Ende bremst die Euphorie aus, trotzdem setzt Post Malone sich mit seinem Song weltweit an Chartspitzen und platziert sich in der Schweiz sogar auf Anhieb auf Platz 21. Als Neu-Release steht der Amerikaner damit relativ allein zwischen Weihnachts- und Jahreshits.

Es klingt nach Fortsetzung: Mit der Veröffentlichung seines zweiten Albums «Beerbongs & Bentleys» schrieb Malone vergangenes Jahr mehrfach Geschichte. Der 23-Jährige beerbte Rekorde von Michael Jackson bis Drake, hinter Letzterem stand er zum Jahresende auf Platz zwei der meistgestreamten Spotify-Künstler weltweit.

Erfolgssträhne geht weiter

2018 war für Malone ein Jahr aus dem Karrierebilderbuch; es endete mit einer Modekollaboration mit dem Anti-Fashion-Schuhlabel Crocs im November und einem Weihnachtsgeschenk an seine Fans. Am 23. Dezember teilte der Musiker «Wow.» auf allen Kanälen, seither sammelte der psychedelische Christmas-Clip schon über elf Millionen Youtube-Views.

«Wow.» ist ein Hit in bester Malone-Manier – und womöglich auch Spiegel der Star-Psyche: Eine knappe Woche nach zwei ausverkauften Konzerten im Brooklyner Barclays Center samt Silvestershow bat Post Malone seine Twitter-Follower um etwas Ruhe. Ein gedämpftes Wow scheint daher passend.

