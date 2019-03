Wenn du sie verpasst, wirst du dich später ärgern

So viel entdeckenswerte Musik auf so kleinem Raum innerhalb von so wenig Zeit bekommst du sonst sehr wahrscheinlich nirgends geboten – zumindest nicht in der Schweiz.

Die Veranstalter des Radar Festival scheuchen diesen Samstag während acht Stunden 33 Liveacts über die Bühnen von neun kuscheligen Locations an der Zürcher Langstrasse.



So sah es an der Radar-Festival-Premiere letztes Jahr aus. Da spielten übrigens auch mittlerweile landesweit bekannte Schweizer Acts und Swiss-Music-Award-Preisträger wie Danitsa und Marius Bear im intimen Rahmen. (Quelle: Youtube/RADAR - Festival For New Music)

Hohe Schweiz-Quote

Knapp die Hälfte der Namen stammt aus der Schweiz, nämlich stolze 15. Oben in der Bildstrecke siehst du sie alle und unten stellen wir sechs von ihnen näher vor.

Wenn du diese sowie internationale Volltoll-Künstler wie die Reime ballernde Londonerin Flohio, den Hymnen schreibenden George-Ezra-Bruder Ten Tonnes oder die rotzigen Kraftklub-Schwestern von Blond sehen möchtest, holst du dir deinen Pass fürs Radar Festival am 2. März bei Starticket.

Verträumer Benjamin Amaru

im

Grosse Schweizer Stimmen gedeihen offensichtlich im Appenzell: Währen Marius Bear mit seiner Reibeisen-Röhre Gänsehaut hervorruft, lullt dich Benjamin Amaru mit seinem betörenden Gesang und den verträumten Produktionen ein – und schickt dich dann mit einem Synthiepop-Knaller wie «U-Ser-Name» zurück auf den Dancefloor.



«Water Falls» – ebenfalls eine Nummer für die Beine. (Quelle: Youtube/Benjamin Amaru)

Frenchpop-Star Vendredi Sur Mer

im

Sie ziert die Titelblätter französischer Kulturmagazine, spielt regelmässig in Paris, und die Besucher von Frankreichs Festivals singen ihre Lieder zu Hunderten im Chor – ihre Homebase aber ist Genf. Ihre wunderbar nach Charlotte Gainsbourg klingenden Neonpop-Perlen präsentierte Vendredi Sur Mer schon auf einigen Westschweizer Bühnen und nun nimmt sie sich erstmals die Deutschschweiz vor.



Klebt die Tanzhüften schneller aneinander als Cementit: «La Femme à la Peau Bleue». (Quelle: Profil de Face)

Gewachsen ZID

in der

Wie ZID die Venues, die Bligg auf seiner jüngsten Tour bespasste, oder das Publikum von Rudimental Anfang Monat im Alleingang mit autogetunetem Vollmodern-Mundartpop aufwärmte, war schon beeindruckend. Jetzt hat der Zürcher genug von der Bühneneinsamkeit und tritt am Radar zum allerersten Mal mit einer Band auf.



Drei, zwei, eins, Ohrwurm. (Quelle: zidVEVO)

Roadtripper Raincoast

in der

Kein Ort hätte sich für die Taufe seiner Debüt-EP vergangenen Freitag besser geeignet als das Sommercasino – zumindest namenstechnisch: Das Basler Quintett Raincoast schnitzt seine Gitarren aus Palmenholz, trommelt mit den Steinen von Brightons Strand und singt liegend in der Hängematte. Kurz: Mehr nach Ferien als dieser Indie-Pop klingt wohl nur das Meer selbst.



Damit du jetzt schon weisst, wie Raincoast am Samstag live klingen werden. (Quelle: Youtube/Raincoast)

Besoult Naomi Lareine

im

Wenn du beim prestigeträchtigen Rapper-Klassentreffen Bounce Cypher von SRF Virus ans Mikrofon gelassen wirst, obwohl du gar nicht rappst, musst du etwas Besonderes vorzuweisen haben. Im Fall von Naomi Lareine ist das eine Soulstimme von internationalem Format, gepaart mit süffig-poppigem R&B, der dich schneller anfixt als Hustensaft.



Der Auftritt der Zürcherin am Cypher vor einem Monat. (Quelle: Youtube/SRF Virus)

Underdogs Saitün Sprüng

in der

Spotify? Viel zu sehr Mainstream. Ihre Musik laden Saitün Sprüng nur bei Soundcloud und Bandcamp hoch – zumindest zwei ihrer Lieder. Und die tönen, als hätten Puts Marie und One Sentence. Supervisor gerade zusammen im Orient die Zeche geprellt. Ihr Label Monpetitcanard hat zwei weitere Songs bei Youtube reingestellt, die volle Bandbreite gibts momentan aber ausschliesslich live.



Und davon machen Konzertbesucher Videos. Also manchmal. (Quelle: Youtube/Andi Blum)

(shy)