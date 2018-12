Ist das Feuer von Bilderbuch erloschen?

Hier präsentieren wir dir wöchentlich ein neues Album und ein frisches Musikvideo. Zudem verschenken wir Tickets für ein Konzert, das wir dir wärmstens empfehlen.

Album der Woche: Bilderbuch – «Mea Culpa»

Erst drei Jahre sind vergangen, seit Bilderbuch mit dem futuristischen Sound von «Schick Schock» den Austro-Pop wieder cool machten. Nach dem genauso exzentrischen «Magic Life» (2017) holen die Wiener nun zum Doppelschlag aus: Vergangene Woche erschien ohne Vorankündigung «Mea Culpa» und bereits im Februar folgt mit «Vernissage My Heart» ein weiterer Langspieler.

Während der charismatische Frontmann Maurice Ernst in Songs wie «Maschin» oder «Bungalow» noch mit einem Augenzwinkern den Turbo-Kapitalisten machte, suhlt er sich auf «Mea Culpa» erstmals in Melancholie. Das Display des Smartphones ist «so schwarz wie eine Galaxie ohne Stars» und bereits im zweiten Song schläft der Protagonist auf dem Rücksitz des Taxis ein. Es fehlt nur noch das Gesichtstattoo, dann wäre der ehemals als österreichische Prince-Reinkarnation gefeierte Sänger ein Emo-Rapper à la Lil Xan.

Musikalisch fährt «Mea Culpa» auch fast schon ein wie ein Sedativum. Die verwaschenen 90s-R&B-Synths und Lounge-Jazz-Elemente ersetzen über weite Strecken die schnittigen Gitarren, die den früheren Bilderbuch-Sound definierten. Für diese Experimentierfreudigkeit gibt es grundsätzlich ein Sternchen im Fleissheft, allerdings versumpfen viele Songs im konturlosen Dunst. Auch die ewigen, halbironischen Anglizismen und die unzähligen Selbstzitate wirken mittlerweile leicht ermüdend.

Herausragend sind höchstens das groovende «Lounge 2.0» und «Memory Card», das immerhin entfernte Erinnerungen an «Schick Schock» weckt. Ansonsten ist «Mea Culpa» Hintergrundmusik, die man beiläufig hören kann, während man sich – wie Maurice in den «Megaplex»-Lyrics – nicht für einen Netflix-Titel entscheiden kann. Darin liefert er auch gleich das Fazit für «Mea Culpa»: «Alles gesehen und ein Gefühl von nix.» Die Ohren von Bilderbuch-Fans sind aber auch verwöhnt, weshalb wir hier auf hohem Niveau jammern. Ausserdem weiss man nie, was «Vernissage My Heart» nächstes Jahr noch bringt.

Video der Woche: Miley Cyrus flieht vor der Polizei

Eigentlich ist Mileys wilde Phase mittlerweile vorbei. Im Video zum gemeinsam mit Mark Ronson produzierten Song «Nothing Breaks Like a Heart» gibt sie aber nochmals das Bad Girl. Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei durchbricht sie Mauern und weicht Pistolenkugeln haarscharf aus, während ihr Fans am Strassenrand zujubeln.



In «Nothing Breaks Like a Heart» klingt Miley wie die Dolly Parton des 21. Jahrhunderts. (Quelle: Youtube/Mark Ronson)

Konzert-Tipp: Hoch die Joints – Cypress Hill kommen

Mittwoch, 19. Dezember; X-TRA, Zürich

Cypress Hill gehören zu den Urgesteinen des Hip-Hop und auch heute noch feiern Kids bei (CBD-)Joints Songs wie «Insane in the Brain» und «Hits from the Bong». Nach acht Jahren ohne neue Musik kehrten B-Real, Sen Dog, DJ Muggs und Eric Bobo dieses Jahr zurück ins Studio und veröffentlichten im September «Elephants on Acid».

Die 21 (!) Songs sind «gleichzeitig eine Rückkehr zur alten Stärke und ein Ausbruch in eine komplett neue Welt», wie es B-Real selbst sagt. Die leidenschaftlichen Kiffer bewegen sich darauf in eine ungewohnt psychedelische Richtung. Im X-TRA spielen Cypress Hill ihr erstes Schweizer Headline-Konzert seit Jahren.

Wir verlosen 1x2 Tickets für die ausverkaufte Show!

In den Joints im Cypress-Hill-Video steckt bestimmt auch nur CBD, jaja. (Quelle: Youtube/Cypress Hill)

