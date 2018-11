Rita Ora darf endlich wieder Musik machen

Hier präsentieren wir dir wöchentlich ein neues Album und ein frisches Musikvideo. Zudem verschenken wir Tickets für ein Konzert, das wir dir wärmstens empfehlen.

Album der Woche: Rita Ora – «Phoenix»

Sechs Jahre sind seit Rita Oras Debütalbum vergangen. Im schnelllebigen Showbusiness eine halbe Ewigkeit. Hätte sich die Sängerin nicht mit Filmauftritten und einem Jury-Job bei «The Voice» im Gespräch gehalten, wäre sie heute wohl nur noch «Rita wer?».

Schuld an der Verzögerung war das von Jay Z gegründete Label Roc Nation. Nachdem Ora die Zusammenarbeit beendet hatte, müllten sie ihre früheren Vertrauten mit Gerichtsprozessen zu und verhinderten so den ­Release neuer Musik. Die 27-Jährige liess sich aber nicht unterkriegen, und nun ist ihr ­zweiter Langspieler «Phoenix» endlich erhältlich.



Highlight (auf der Deluxe Edition): «Soul Survivor». (Quelle: Youtube/Rita Ora)

Quasi als sanfte Reintegration in den Musikmarkt ver­öffentlichte Ora bereits seit einem Jahr Singles aus ihrem neuen Werk, weshalb ein Grossteil der Songs auf «Phoenix» bereits bekannt ist. Das von Ed Sheeran geschriebene «Your Song» und die kontroverse Bi-Hymne «Girls» deuteten die Richtung bereits an: Das ­Album besteht zur Hauptsache aus gut verdaulichem EDM-Pop.

Dank verspielteren Nummern wie dem Drum'n'Bass­-angehauchten «Summer Love» oder «Soul Survivor» (das leider nur auf der Deluxe-Edition enthalten ist) kriegt Ora dann aber doch noch die Kurve. «Ich ging durchs Feuer», heisst es in Letzterem. «Aber schau, wer jetzt doch wieder vor dir steht.» Es war ein steiniger Weg bis zu diesem Album. Wie Ora stets darum gekämpft hat, ist auf jeden Fall bewundernswert.

Video der Woche: Jessiquoi – «The Addict»

Im März lieferte Jessiquoi das M4Music-«Demo of the Year» ab. Nun zeigt sie mit dem Video zu «The Addict», dass sie zu noch Grösserem bestimmt ist. Die Bernerin mit Aussie-Wurzeln erinnert mit ihrem eigenwilligen Sound und der schrillen Ästhetik an die Anfänge von Lady Gaga. So einen Clip sieht man von Schweizer Künstlern selten.



Schön Gaga: Jessiquois neuster Clip. (Video: Youtube/Jessiquoi)

Konzert-Tipp: Augenkrebs dank The Prodigy

Montag, 3. Dezember, Hallenstadion Zürich

Wäre «Smack My Bitch Up» im Jahr 2018 erschienen, hätten sich The Prodigy damit wohl einen Shitstorm eingehandelt. Ende der 90er machte der Song die Briten aber zur Speerspitze der harten elektronischen Musik. Mittlerweile ist das Trio Kult und vor allem live immer noch ein Erlebnis – nicht nur, weil die Kreisch-Synthies im Stadion ihre volle Wucht entfalten, sondern auch wegen der Augenkrebs auslösenden Lichtshows.

Anfang November erschien das Album «No Tourists», mit dem sich The Prodigy zwar nicht neu erfanden, dank dem sie aber einen triftigen Grund haben, wieder auf Tour zu gehen – und kommenden Montag im Hallenstadion zu spielen.

Keine Überraschungen, keine Enttäuschungen: The Prodigy klingen heute noch so wie damals. (Quelle: Youtube/The Prodigy)

