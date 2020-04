Riesiges Star-Aufgebot bei virtuellem Corona-Konzert

Gemeinsam gegen das Coronavirus lautete das Motto eines zweistündigen Konzerts mit hochrangigen Stars. Unter dem Hashtag animierten Acts wie Stevie Wonder, Paul McCartney oder Celine Dion ihre Fans zum Zuhausebleiben - und um all den Helfern in der Pandemie zu danken, wie es David und Victoria Beckham taten, bevor sie ihren Freund Elton John ankündigten:

Heroes on the frontlines, this song is for you ❤️ Join @Eltonofficial in thanking frontline workers for protecting our communities during the pandemic. Do your part to help stop the spread of COVID-19 at https://t.co/26xVXSb0qy. #TogetherAtHome pic.twitter.com/WeClpDwwWs — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

«Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt Zuhause sind», sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin der Show, zum Auftakt von «One World: Together at Home».

.@LadyGaga reminds us to “smile” and be compassionate toward one another during these difficult times. Watch her incredible performance for One World: #TogetherAtHome and do your part to fight COVID-19 by taking the pledge to stay home: https://t.co/26xVXSb0qy. pic.twitter.com/01jWBBpexI — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Bei dem Event der Hilfsbewegung Global Citizen in der Nacht zum Sonntag schalteten sich neben Dutzenden Künstlern auch Ärzte, Wissenschaftler und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften. Die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert führten durch die Show, die von mehreren US-Sendern und im Netz über Kanäle wie Youtube und Twitter ausgestrahlt wurde.

Former First Ladies @MichelleObama and @LauraWBush appeared on One World: #TogetherAtHome to stand in solidarity with @WHO and the incredible health care workers defending our communities against COVID-19. Do your part to fight this crisis at https://t.co/26xVXSb0qy. pic.twitter.com/yTxjQfGE1Y — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Den Ausklang mit einem gemeinsamen virtuellen Auftritt machten Lady Gaga, Céline Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli begleitet von dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang (siehe oben).

Zuvor hatten sich bei einem sechsstündigen Livestream Dutzende Musiker, Sportler und andere Künstler, darunter die Sänger Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora, von Zuhause mit Auftritten zugeschaltet.

🤘 If you start us up, we’ll never stop fighting for global health. Take action with The @RollingStones: https://t.co/26xVXSb0qy #TogetherAtHome pic.twitter.com/Dpze2tNyCW — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

The duet of our dreams 😍 Thank you @JohnLegend and @SamSmith for this incredible performance! Join them and take a stand for global health today: https://t.co/26xVXSb0qy pic.twitter.com/uy9FIBH1mm — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

We're doing just fine after @thekillers. ⚡️



⭕We can all do our part to protect global health. Visit https://t.co/26xVXSb0qy to take action! pic.twitter.com/YmDa2F0BGU — Global Citizen (@GlblCtzn) April 18, 2020

(sda)